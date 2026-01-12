ΠΑΣΟΚ: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου

0

«Kαι δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι της ειπώθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο πως ”όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, μη φοβάσαι τίποτα”»

«Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «και δεύτερος μάρτυρας μετά τον κ. Τρίμπαλη, αυτή τη φορά η Λίνα Κατσούρα, γραμματέας των κύριων Μπίτζιου και Λαβράνου, κατέθεσε ότι της ειπώθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο πως ”όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, μη φοβάσαι τίποτα”».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την ύποπτη αφωνία μπροστά στις συνταρακτικές αποκαλύψεις για το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ-Predator και τις μαρτυρίες για την προσπάθεια κουκουλώματος με χειραγώγηση ακόμη και των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής του 2023 οπότε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενημέρωναν από πριν για τις ερωτήσεις τους κρίσιμους μάρτυρες».

«Αυτό το δυσώδες τοπίο απαξίωσης και υπονόμευσης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι άλλο ένα "επίτευγμα" της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει καταληκτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.