Μαρία Καρυστιανού: Οργανώνεται η προσπάθεια για κόμμα – Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ

Επίσημα, πλέον, ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού την δημιουργία κόμματος, το οποίο θα κατέβει στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν και με το οποίο θα είναι υποψήφια.

Μιλώντας στο Kontra η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της για το νέο κόμμα, ενώ επιβεβαίωσε μια ενδεχόμενη προσχώρηση σε αυτό του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής.

Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε.

Αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη είπε τα εξής: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

«Το 2025 ήταν μια χρονιά αποκαλύψεων. Για εμένα το πιο βασικό ήταν να κλείνει η διχόνοια που είχαμε μεταξύ μας τόσα χρόνια. Αυτή η μεγάλη κοινωνική αφύπνιση, έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν στο εγχείρημα αυτό.

Οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια και θα μπορούν οι πολίτες να είναι σε ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά και πολύ γρήγορα» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια.

Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, η απάντησή της κ. Καρυστιανού ήταν «ένα απόλυτο όχι», ενώ εμφανίστηκε αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία.

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».