Αυστηρή απάντηση Δένδια σε Τουρκία: «Δεν απειλούμε, αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

0

Για την προκλητική δήλωση του τουρκικού υπουργείο Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Aπό τη Σάμο, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, απάντησε στις προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε αρχικά ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιονδήποτε γείτονά της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την… pic.twitter.com/MDCdn8CwKo — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

Όπως συμπλήρωσε, «από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι «έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές».

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας», προσθέτοντας ότι εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθυνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε μία προκλητική δήλωση για την ένταση που αυξάνει στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη σε καθημερινή πλέον βάση, προέβη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο και ότι οι «ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε αρχικά στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του εδάφους ή στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους».

Και πρόσθεσε: «Η πλευρά που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά μάλλον τα αποκλειστικά και μονομερή βήματα και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του να γίνει η περιοχή μια λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για μια ζώνη συγκρούσεων».

Όσον αφορά τις παραβιάσεις και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο τα τελευταία 24ωρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι πρωτοφανής στην ιστορία μέχρι και σήμερα. Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικές μεθόδους μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».