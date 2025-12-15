Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

0

Παράθυρο ευκαιρίας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας η σχέση με την Ελλάδα, είπε η Μάια Σάντου

«Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας. Να σας συγχαρώ για την επιτυχή διεξαγωγή πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας. Η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα σας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα ευρωπαΪκά κριτήρια. Τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο. Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης πως συζήτησαν τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. «Τον περασμένο μήνα υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο παροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε μία εναλλακτική διαδρομή ώστε η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική σύμπλευση των δύο χωρών με τις δυνατότητες να είναι μεγάλες. «Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα χαρούμε αν μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρες οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού:

«Αξιότιμη κα Πρόεδρε, αγαπητή μου Maia, είναι μεγάλη η χαρά μου να σας υποδέχομαι στην Αθήνα λίγους μήνες μετά την πολύ εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε στο Κισινάου. Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας τα τελευταία χρόνια.

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να σας συγχαρώ και δημοσίως για την επιτυχή διεξαγωγή των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας, σε μία περίοδο που οι κοινές μας αξίες δοκιμάζονται.

Αποκτά, επομένως, ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ένα καθαρό μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας. Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Υπερασπίζεται τη δημοκρατία και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση την ευρωπαϊκή του προοπτική.

Με τον ρόλο σας, κα Πρόεδρε, να είναι καθοριστικός. Εγγυηθήκατε την ενότητα και την ίδια στιγμή δώσατε και θάρρος και προοπτική. Η ισχυρή εντολή που λάβατε τώρα σας επιτρέπει να προχωρήσετε ακόμα ταχύτερα στις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη Μολδαβία πιο κοντά στην Ευρώπη.

Και να γνωρίζετε, όπως σας το είχα πει και στην επίσκεψή μου στη χώρα σας, σας το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας σε αυτό το απαιτητικό ταξίδι, στηρίζοντας πριν από όλα την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας.

Μάλιστα, στην επικείμενη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επαναλάβω ότι η ένταξη της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

Βεβαίως πρόκειται για μια αξιοκρατική διαδικασία, που εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, όμως θέλω να τονίσω εδώ, όπως σας το είπα και μέσα, ότι η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αναμφισβήτητη και αυτή πρέπει να αναγνωριστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Είναι μια διαδρομή αλλαγών αυτή η οποία έχετε δρομολογήσει, η οποία είναι ουσιαστική αλλά είναι και μετρήσιμη. Αυτό αποτυπώνεται, όπως συζητήσαμε, και στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαι, λοιπόν, βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα, η χώρα σας θα συνεχίσει επιτυχώς να ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών έμπρακτα να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο.

Και βέβαια, από πλευράς της χώρας μας, ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνική βοήθεια, προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Είναι κατεύθυνση στην οποία κινείται μάλιστα και το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο κρατών το οποίο υπεγράφη πρόσφατα.

Με την Πρόεδρο είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής μας συνεργασίας, με έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο. Είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από την Ελλάδα καταλήγοντας, μέσω Μολδαβίας, μέχρι την Ουκρανία.

Και δεν είναι τυχαίο, κα Πρόεδρε, ότι τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου P-TEC για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Με αυτές τις συμφωνίες ανοίγουν ουσιαστικά οι δρόμοι για την εισαγωγή αλλά και τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νότια και ανατολική Ευρώπη, μέσω και της Ρεβυθούσας αλλά και της Αλεξανδρούπολης.

Είναι μία εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε έναν ενεργειακό κόμβο, αλλά -θα έλεγα- και σε έναν αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη γεωπολιτική σταθερότητα.

Είναι μία πρόοδος η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης της γεωγραφικής μας θέσης. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν και συνέπεια μίας εθνικής επιλογής: να αποκτήσουμε έγκαιρα σύγχρονες υποδομές και παράλληλα να αναπτύξουμε και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς.

Άρα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί έτσι σε μία εναλλακτική διαδρομή, προκειμένου η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο.

Όπως όμως συζητήσαμε και στο Κισινάου, αυτός ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο ένας ενεργειακός άξονας, αλλά προσφέρει ταυτόχρονα και μία εναλλακτική εφοδιαστική δίοδο στη σύνδεση του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται ήδη και στην πρώτη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ποιος είναι ο σκοπός; Ουσιαστικά να αναπτύξουμε υποδομές διττής χρήσης κατά μήκος αυτού του διαδρόμου. Είναι έργα τα οποία δυνητικά εύκολα μπορούν να επεκταθούν μέχρι τη Μολδαβία και από εκεί να φτάσουν μέχρι την Οδησσό και την Ουκρανία. Και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας παράλληλος άξονας με προφανή γεωστρατηγική σημασία.

Με την κα Πρόεδρο συμφωνήσαμε ακόμα να ενδυναμώσουμε την οικονομική μας σύμπλευση σε μία σειρά από τομείς κοινού ενδιαφέροντος, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό μέχρι την πληροφορική και τις κατασκευές. Οι δυνατότητές μας είναι μεγάλες, τα κράτη μας έχουν κάθε λόγο να τις αξιοποιήσουμε.

Γνωρίζουμε ότι, αυτή τη στιγμή, η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η τόνωση της δυναμικής της μολδαβικής οικονομίας. Και θα χαρούμε, εάν μπορούμε, στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας.

Και επιτρέψτε μου, τέλος, να σταθώ σε μία παράμετρο εξίσου σημαντική, που δεν είναι άλλη από τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας. Το Κισινάου, πέραν από πρωτεύουσα της φίλης Μολδαβίας κατέχει και μία ξεχωριστή θέση στην ελληνική ιστορική μνήμη, λόγω της σύνδεσής του με τη Φιλική Εταιρεία.

Πρόθεσή μας, λοιπόν, είναι να διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο τις προοπτικές συνεργασίας και στο πεδίο του πολιτισμού. Μιλάμε για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναστήλωση ιστορικών μνημείων τα οποία συνδέονται με τη διαχρονική ελληνική παρουσία στη Μολδαβία, την οποία είχα την ευκαιρία και εγώ ο ίδιος να διαπιστώσω όταν επισκέφτηκα τη χώρα σας.

Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας όχι απλά ως έναν αξιόπιστο εταίρο, αλλά έναν πραγματικό φίλο, με τον οποίο μοιράζεται την ίδια προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες και στη δημοκρατία. Ασφαλώς μοιραζόμαστε και ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη.

Είμαι πεπεισμένος, λοιπόν, ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, να διαμορφώσουμε ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας επίσκεψη».

Παράθυρο ευκαιρίας για ευρωπαϊκή προοπτική και ανάπτυξη για τη χώρα της, χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου (Maia Sandu) τη σχέση με την Ελλάδα αλλά και την ένταξη στην ΕΕ, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Μολδαβή πρόεδρος η χώρα της οποίας είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 2022, χαρακτήρισε επίσης ορόσημο την επίσκεψη της, και επιβεβαίωση ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και σταθερά εντυπωσιακή. Έκανε λόγο για ισχυρούς πολιτισμικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τους δυο λαούς, ενώ συνεχάρη θερμά την Ελλάδα «για την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της την τελευταία δεκαετία».

Έκανε λόγο για μεγάλη ελληνική επιτυχία στην οικονομία που όπως είπε «είναι ένα εθνικό επίτευγμα και πηγή έμπνευσης για τη Μολδαβία και για ολόκληρη την Ευρώπη» και σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι με αποφασιστικότητα, μεταρρυθμίσεις και ενότητα, μια χώρα μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να βγει πιο δυνατή, πιο ανθεκτική και πιο σίγουρη για το μέλλον της». Χαρακτήρισε την ανάληψη της προεδρίας του Γιούρογκρουπ ως αντανάκλαση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Ελλάδα αλλά και του -όπως είπε- ηγετικού ρόλου που διαδραματίζει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι εξαιρετικές πολιτικές μας σχέσεις θα μεταφραστούν σε βαθύτερες συζητήσεις για οικονομική συνεργασία» και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδοτικά πακέτα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για επενδύσεις σε μια αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις, και υποδομές που εκσυγχρονίζονται συνεχώς και συνδεσιμότητα που επεκτείνεται σε όλη την περιοχή.

Τόνισε ότι η χώρα της χρειάζεται στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας, ενώ εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νότια Ευρώπη.

Εξέφρασε την υποστήριξή της στην Ουκρανία και είπε ότι πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια σε μια εποχή που η ανθεκτικότητα στους περιορισμούς της συνδεσιμότητας είναι εξίσου σημαντική.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε ολόκληρη την ήπειρο κρίσιμες υποδομές αποτελούν στόχο για σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις, και όπως είπε «γι' αυτό η υποστήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας παραμένουν απαραίτητες για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Η πρόεδρος της Μολδαβίας χαρακτήρισε την ένταξη της χώρας της στην ΕΕ ως «το πιο σημαντικό εθνικό μας έργο από την ανεξαρτησία και μια στρατηγική αναγκαιότητα και στρατηγική επιβίωσης σε μια εποχή που ένας επιτιθέμενος συνεχίζει να ελέγχει την ασφάλεια».

«Πρόκειται για την ένταξη σε ένα σύστημα κοινών αξιών κανόνων και αλληλεγγύης» είπε.