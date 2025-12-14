Διεθνής κατακραυγή για την επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ στον εορτασμό εβραϊκής γιορτής

0

Σοκαρισμένος ο Μερτς - Μητσοτάκης: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και δύο αστυνομικών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο επίτροπο.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Η Ουάσινγτον καταδικάζει την ένοπλη επίθεση

Οι ΗΠΑ “καταδικάζουν έντονα” την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας,” ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σοκαρισμένος ο καγκελάριος Μερτς

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό - εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος - ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μητσοτάκης: Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ.

Αντιδράσεις στην Γερμανία για την επίθεση

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χάνουκα». Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.