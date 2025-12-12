«Η εκδίκηση της Αθήνας» – Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup

0

Εκτενής αναφορά και στην «επιστροφή» της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή

Με κολακευτικά σχόλια υποδέχτηκε ο διεθνής Τύπος την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Εurogroup.

Μαζί με την εκλογή Πιερρακάκη, γίνεται εκτενής αναφορά και στην «επιστροφή» της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή μετά από χρόνια κρίσης και οικονομικής αβεβαιότητας.

«Η εκδίκηση της Αθήνας», «Ιστορική νίκη για την Ελλάδα» και «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup» είναι κάποιοι από τους τίτλους του ξένου τύπου.

Reuters

«Έλληνας υπουργός αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωομάδας, σηματοδοτώντας την ανάκαμψη μετά από χρόνια κρίσης»

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ορίστηκε την Πέμπτη επικεφαλής του Eurogroup, του οργάνου που συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας την ανάκαμψη της χώρας του μετά από χρόνια κατά τα οποία έφτασε κοντά στην έξοδο από το ενιαίο νόμισμα», σημειώνει το Reuters.

Η Ελλάδα έχει πλέον σταθερή οικονομική ανάπτυξη άνω του 2%, τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων στην ευρωζώνη, πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και δημόσιο χρέος που, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, μειώνεται ραγδαία εδώ και χρόνια.

«Αυτή η εκλογή είναι μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη: όλοι θυμόμαστε τη βαθιά χρηματοπιστωτική κρίση που πέρασε η Ελλάδα και τέθηκαν ακόμη και ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της συμμετοχής της στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Valdis Dombrovskis σε συνέντευξη Τύπου.

«Τώρα βλέπουμε μια αξιοσημείωτη ανατροπή, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην ευρωζώνη, με δημοσιονομικό πλεόνασμα και με Έλληνα υπουργό Οικονομικών ως πρόεδρο του Eurogroup», πρόσθεσε.

Ο 42χρονος επιστήμονας πληροφορικής θα εκπροσωπεί επίσης την ευρωζώνη στις συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών της G7, θα διαμορφώνει την ατζέντα των μηνιαίων συναντήσεων και θα επιδιώκει την εξεύρεση συμβιβασμών και κοινών θέσεων.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία 10 χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο X.

«Η σημερινή εκλογή σας ως προέδρου τoυ Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερακάκη, αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας», πρόσθεσε.

Bloomberg

«To Εurogroup αποκτά τον πρώτο Έλληνα επικεφαλής, σε μια στροφή από το παρελθόν της κρίσης»

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κέρδισε τον αγώνα για την προεδρία του Eurogroup, κατακτώντας μία από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις της ευρωζώνης, κάτι που αποτελεί πρωτιά για την Ελλάδα», επισημαίνει το Bloomberg.

Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Αν και ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι σήμερα πολύ λιγότερο σημαντικός, ο Πιερακάκης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και η συναίνεση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους είναι κατακερματισμένη.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει ήδη δώσει μια ένδειξη για τις προτεραιότητές του στο νέο του ρόλο. Σε μια επιστολή κινήτρων για τη θέση, εστίασε στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς και στη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της ηπείρου σε ευρύτερο επίπεδο.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι ένθερμος υποστηρικτής των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει ζητήσει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών». Αυτό θεωρεί ως ένα βασικό βήμα για την υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ.

Le Monde

«Η εκδίκηση της Αθήνας: ο Έλληνας Πιεράκακης εκλέγεται επικεφαλής τoυ Eurogroup»

«Δέκα χρόνια μετά την παρολίγο αποχώρηση από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιεράκακης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, του Eurogroup». αναφέρει η Le Monde.

«Είναι η πιο λαμπρή αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας «μια μέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και για όλους τους πολίτες».

«Πριν από 10 χρόνια, η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες ήταν αν η Ελλάδα θα βγει ή όχι από την ευρωζώνη. Ωστόσο, άντεξε. Αυτό είναι απόδειξη πολλών πραγμάτων, της συλλογικής δύναμης του λαού μας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», δήλωσε ο κ. Πιεράκακης στους δημοσιογράφους.

«Πριν από λίγο περισσότερο από 10 χρόνια, στο Eurogroup σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα για τη διάσωση της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν τότε σε πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Roland Lescure.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μακρύ δρόμο τα τελευταία 10 χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Les Echos

«Μια εκδίκηση και ένα σύμβολο: δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση, η Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία του Eurogroup»

«Ο Κυριάκος Πιερακάκης επιλέχθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες από τους είκοσι υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Μια συμβολική λύτρωση για την Ελλάδα, της οποίας η τύχη είχε κριθεί ακριβώς πίσω από τις κλειστές πόρτες του Eurogroup, πριν από δέκα χρόνια», τονίζει η γαλλική Les Echos.

Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αναλαμβάνει τόσο υψηλή θέση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η νίκη του Κυριάκου Πιερακάκη έναντι του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεν, σηματοδοτεί μια συμβολική λύτρωση για την Αθήνα. Το 2015, στο αποκορύφωμα της κρίσης του δημόσιου χρέους, κατά τη διάρκεια των πολύ τεταμένων συνεδριάσεων του Eurogroup, είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, προσθέτει.

Associated Press

«Σε μια εκπληκτική ανατροπή για την Ευρώπη, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup»

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης εκλέχθηκε την Πέμπτη πρόεδρος του Eurogroup -μια κίνηση που θα φαινόταν αδιανόητη πριν από μόλις 10 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν σε μια βαθιά οικονομική κρίση που σχεδόν την οδήγησε στην έξοδο από την ευρωζώνη», αναφέρει το AP.

Μια δεκαετία αργότερα, η οικονομικά περιθωριοποιημένη χώρα της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε μία από τις χώρες με τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις. Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τα ομόλογά της σε επενδυτική βαθμίδα, και η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι χώρες μέλη της ΕΕ που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2024. Φέτος, τα έσοδα του κράτους έχουν ξεπεράσει τους στόχους μέχρι τον Αύγουστο. Η οικονομία έχει αποδώσει αρκετά καλά, ώστε ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Financial Times

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup»

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη επισφραγίζει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της Αθήνας μετά τα τραύματα της κρίσης της ευρωζώνης, σημειώνεται σε δημοσίευμα των FT.

Για τους Έλληνες, η προεδρία του Eurogroup συνδέεται με δύσκολες αναμνήσεις από τη δεκαετή οικονομική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν αυστηρές μεταρρυθμίσεις και σκληροί δημοσιονομικοί στόχοι από το σώμα των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί έκπληξη και, για πολλούς στην Ελλάδα, σηματοδοτεί μια στιγμή υπερηφάνειας για μια χώρα που κάποτε φοβόταν το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης του Eurogroup.

Euronews

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup»

«O Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος την Πέμπτη, ανταμείβοντας την ανατροπή της κατάστασης στη χώρα δέκα χρόνια μετά την παρολίγο έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης», σημειώνει το Euronews.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο Euronews ότι οι υπουργοί εκτίμησαν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της χώρας και είδαν στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών μια θετική ιστορία για την ευρωζώνη.

Ο αντίπαλός του, ο Βέλγος υπουργός Προϋπολογισμού Βινσέντ Βαν Πετεγκέμ, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος, είδε την υποψηφιότητά του να εμπλέκεται σε μια πολιτική διαμάχη σχετικά με ένα δάνειο αποζημίωσης για την Ουκρανία, στο οποίο η χώρα του αντιτίθεται, αλλά το οποίο υποστηρίζουν τα περισσότερα κράτη μέλη.