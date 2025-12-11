Αλεξάνδρα Σδούκου: Να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος με ανοιχτούς δρόμους

0

«Συνολικά μιλάμε για 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης και αυτό λέμε στους αγρότες»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί και τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα καταβολής των ενισχύσεων αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, και ανέδειξε τη μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών που βασίζεται σε κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Τόνισε ότι έχουν τεθεί τρεις σαφείς προτεραιότητες για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Πρώτον, αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης των ελέγχων και των πληρωμών μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Όπως εξήγησε, καταβάλλεται πραγματικός «αγώνας δρόμου» για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι το συντομότερο δυνατό και να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις προς τους δικαιούχους. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απομένουν ακόμη 1,2 δισεκατομμύρια που θα δοθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του μήνα. «Συνολικά μιλάμε για 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης και αυτό λέμε στους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, κάλεσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος να συντονιστούν μεταξύ τους, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά μπλόκα και συχνά συγκεχυμένα αιτήματα. Η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να οργανωθούν και να ορίσουν μία αντιπροσωπεία που θα προσέλθει σε θεσμικό, παραγωγικό και καθαρό διάλογο. Όπως τόνισε, «οι πόρτες της κυβέρνησης είναι ανοιχτές για όλους», αλλά απαιτείται να κατατεθούν αιτήματα τεκμηριωμένα και επεξεργασμένα, με σαφείς προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις.

Τρίτον, εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεση της κυβέρνησης σε ενέργειες μικρών μειοψηφιών που οδηγούν σε αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών όπως αεροδρομίων και λιμανιών. Τόνισε ότι τέτοιες εικόνες δεν εκφράζουν την πλειονότητα των αγροτών και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία των συγκοινωνιών. «Αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν έντονα τους συμπολίτες μας και δεν βοηθούν τον διάλογο», σημείωσε.

Η κ. Σδούκου εξήγησε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο μέσο μιας σημαντικής μεταρρυθμιστικής μετάβασης: από το προηγούμενο μοντέλο των λεγόμενων «τυφλών πληρωμών», σε ένα νέο καθεστώς που εγγυάται διαφάνεια, δικαιοσύνη και ξεκάθαρους κανόνες. «Αυτή η μετάβαση -από το κακό στο καλό- έχει μία διαδρομή», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να εξαλειφθούν παθογένειες που επί χρόνια επιβάρυναν το σύστημα.

Αναγνώρισε ότι το προηγούμενο πλαίσιο πληρωμών είχε αστοχίες και στρεβλώσεις που δημιουργούσαν αδικίες και προβλήματα στην κατανομή των ενισχύσεων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διορθώσει αυτές τις δυσλειτουργίες, «αναλαμβάνοντας και το πολιτικό κόστος», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πραγματικοί παραγωγοί θα λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται μέσα από ένα σύστημα καθαρό, αξιόπιστο και εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η μετάβαση στο νέο, διαφανές και δικαιότερο σύστημα πληρωμών είναι μια διαδικασία που συνοδεύεται από προσωρινές καθυστερήσεις, κάτι που όμως αποτελεί αναπόφευκτο στάδιο για την οικοδόμηση ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου. Όπως σημείωσε, «αυτή η διαδικασία έχει έναν χρόνο καθυστερήσεων, σε αυτό χρειάζεται να επιδείξουμε ψυχραιμία και υπομονή για να περάσουμε στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Υπογράμμισε επίσης ότι η ομαλή και απρόσκοπτη ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κρίσιμη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος ενισχύσεων.

Παρά τις προκλήσεις αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέδειξε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ολοκληρώσει όλες τις πληρωμές προς τους αγρότες, να αντιμετωπίσει παθογένειες που συσσωρεύτηκαν στο παρελθόν και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό κατανομής των ενισχύσεων που λειτουργεί με δικαιοσύνη, καθαρούς κανόνες και ευρωπαϊκή συνέπεια.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στον ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, έναν διάλογο που θα διεξάγεται πάντα με σεβασμό προς την κοινωνία και τη λειτουργία της χώρας. Στόχος, όπως είπε, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που ενισχύει πραγματικά τους παραγωγούς και θωρακίζει την αγροτική οικονομία σε μια νέα εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας.