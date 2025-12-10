Γιατί αναβλήθηκε η αυριανή συζήτηση του πρωθυπουργού στο Ωδείο Αθηνών

0

Θα πάρει μέρος σε τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του Πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, o Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz.