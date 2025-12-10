Οι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας συζήτησαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία με τον Τραμπ

0

«Θέλουν να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καλωσορίζοντας τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής διευθέτηση.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τα τελευταία νέα σε σχέση με τις εν εξελίξει υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες, καλωσορίζοντας τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και να δουν τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και είπαν ότι η εντατική εργασία για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες.