Τσιάρας: Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 175 εκατ. ευρώ σε 132.584 παραγωγούς για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές

Δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εάν δεν «καθίσουν και οι δυο πλευρές στο τραπέζι» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας καταδικάζοντας παράλληλα τις ακραίες συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις.

Μιλώντας σε ΣΚΑΙ και OPEN ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου 23 ύψους 157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 δικαιούχους υπογραμμίζοντας ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται« και ότι «χθες αργά το βράδυ πληρώθηκε το Μέτρο 23», το οποίο δεν προέρχεται από «τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ», αλλά από πολιτική επιλογή της κυβέρνησης «να διαθέσει πόρους προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις προς τους αγρότες, διότι την περασμένη χρονιά υπήρχαν μειωμένες παραγωγές».

Έκανε λόγο για μια «μεταβατική χρονιά» και παρουσίασε το υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει τη σκληρή και δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και ότι "έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί".

Όπως είπε, στόχος είναι «οι Έλληνες αγρότες να αισθάνονται πως τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε θεσμοθετημένη την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης», σε αντίθεση με παλαιότερες κυβερνήσεις που «άλλοτε επέστρεφαν το 50%, άλλοτε τίποτα», ενώ για το πετρέλαιο στην αντλία, σημείωσε ότι «εφόσον είμαστε έτοιμοι τεχνολογικά για να διασφαλιστούν όλοι οι παράμετροι, τότε το ζήτημα μπορεί να μπει στο τραπέζι».

Υπενθύμισε ότι οι αγρότες «πληρώνουν 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα» και ότι το πρόγραμμα Γαία ήταν διετούς διάρκειας, σχετικά με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα», ανέφερε. Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι «υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο» λόγω της κλιματικής κρίσης, των «πολύ χαμηλών τιμών των ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων» και των «καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ» που δημιούργησαν «μια συνθήκη σχεδόν ασφυξίας».

Καταδίκασε τις εικόνες βίας υπογραμμίζοντας ότι «ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία».

Εξήγησε τέλος ότι σέβεται «το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας», αλλά τόνισε πως «κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους» όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς.

Στους λογαριασμούς 132.584 γεωργών και κτηνοτρόφων πιστώθηκαν περισσότερα από 175 εκατ. ευρώ, για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε μειωμένη παραγωγή το 2024, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Και πλέον κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση. Το Μέτρο 23 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες. Με τις σημερινές καταβολές, που ξεπερνούν τα 157 εκ. ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το έδαφος για τα επόμενα βήματα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές, όπως έχουμε ανακοινώσει» τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται και μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό που σήμερα ξεκινά να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς των παραγωγών είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου: να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία έχουν τα μέσα να σταθούν με αξιώσεις απέναντι στις κρίσεις και οι αγρότες μας να συνεχίσουν να παράγουν με αξιοπρέπεια και προοπτική. Από την πλευρά μας κάνουμε ακριβώς όσα έχουμε δεσμευθεί. Και τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με καθαρό στόχο και ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί - κυβέρνηση και παραγωγοί- να διαμορφώνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, γιατί κάθε δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στους παραγωγούς μας είναι και ένα βήμα προς ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Αναφορικά με τις πληρωμές, η πρώτη αφορά την εκκαθάριση του Μέτρου 23, «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», με τους δικαιούχους να είναι 131.444 και το συνολικό ποσό που έλαβαν να φτάνει τα 157.466.387,8 ευρώ.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές. Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ενώ μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων.

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ. Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ. Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.