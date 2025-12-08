Φάμελλος: Το μείζον είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα

0

«Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα»

Την «αδιαμφισβήτητη ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Αθήνα 984. «Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα συνολικά από δεξιές πολιτικές και από μια πιθανή τρίτη κυβέρνηση δεξιάς ή Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρξει μια ενωτική προοδευτική απάντηση. 'Αρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό απεικονίζει και την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και τον πολιτικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», είπε, προσθέτοντας πως «όλες οι πρωτοβουλίες και η στάση που κρατήσαμε μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα συνηγορούν σε αυτόν τον κεντρικό στόχο».

Ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε τη διαφωνία του με «αρκετά στοιχεία της κριτικής, η οποία κατατέθηκε δημόσια την Τετάρτη». «Εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε ξεκαθαρίσει και με απόφαση Συνεδρίου και με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι επείγει το πολιτικό και κοινωνικό αίτημα της ενωτικής προοδευτικής απάντησης και ότι υπάρχει η δυνατότητα να μην έχουμε δεξιά κυβέρνηση μετά τις εκλογές. 'Αρα λοιπόν εμείς θα πρέπει, παρόλες τις διαφορετικές οπτικές, τις αναγνώσεις, τις αντιθέσεις, να επιμείνουμε, γιατί αυτό χρειάζεται και η προοδευτική παράταξη και η χώρα συνολικά», υπογράμμισε, ενώ χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό» ότι κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα «υπήρχε ένας απολογισμός και μια συζήτηση για την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης». «Το μείζον είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα, ώστε να έχουμε προοδευτικό ψηφοδέλτιο που μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στην παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη από τη θέση του διευθυντή της ΑΥΓΗΣ, εξήγησε ότι τη δέχτηκε «διότι αυτό που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι να μεταδίδεται με ακρίβεια, και από την ΑΥΓΗ που είναι η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ενότητα που παραμένει ως υποχρέωση σύγκλισης όλων μας την επόμενη περίοδο», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν συνηθίζει να ελέγχει τα πρωτοσέλιδα».

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, σχολίασε ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους. «'Ακουσα τον κ. Μητσοτάκη το πρωί. Τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες. Τους δρόμους τους κλείνει κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος για την πολύ κρίσιμη κατάσταση και την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπατά τους αγρότες. Τους κοροϊδεύει εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο», σημείωσε, προσθέτοντας πως «αν οι αγρότες κλείνουν τον δρόμο σήμερα, τον κλείνουν ταυτόχρονα και για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών και για τους πολίτες που καταναλώνουν αγροτικά προϊόντα και για την περιφερειακή ανάπτυξη και για τη βιοασφάλεια, διότι σε όλα αυτά έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Και επιπλέον για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς».

«Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο εκτινάχθηκε στο 2,9%. Ήταν η μεγαλύτερη αύξηση σε χώρα της Ευρωζώνης και μάλιστα με ιδιαίτερο πεδίο αύξησης τα τρόφιμα και την ενέργεια. Αυτό θα εκφραστεί και στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι», υπογράμμισε, επίσης ο Σ. Φάμελλος, κάνοντας λόγο για «καθαρά υποκριτική ανακοίνωση» της κυβέρνησης για τα δύο χιλιάδες προϊόντα που μειώθηκαν. «Υπήρχαν προϊόντα τα οποία είχαν χαμηλότερη τιμή και αυξήθηκαν για να κατέβουν και προϊόντα εκτός βασικών αναγκών των οικογενειών, που μπήκαν για να γεμίσει η λίστα», ανέφερε.

«Προτεραιότητα για τον κ. Μητσοτάκη είχαν τα ρουσφέτια, οι γαλάζιες ακρίδες και τα δισεκατομμύρια των καρτέλ και των ολιγοπωλίων. Δεν είχαν προτεραιότητα η ελληνική ύπαιθρος, το αρδευτικό νερό, τα ελληνικά προϊόντα, το να μείνουν νέοι και νέες στον τόπο τους και να συνδεθούν οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις με την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Θεωρώ υποκριτική όλη την τοποθέτησή του και προσβλητική προς τον αγροτικό κόσμο, αλλά και προς τους καταναλωτές», είπε χαρακτηριστικά.