Μαρινάκης: Ο Τσίπρας στο βιβλίο του υπερασπίστηκε μέχρι και το δημοψήφισμα – Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι είναι ο πραγματικός συγγραφέας

«Έχω διαβάσει πολλά αποσπάσματα από τα sites, αρκετοί εν ευρεία εννοία αναλυτές μας στέλνουν διάφορα αποσπάσματα. Κι επειδή μου έστειλαν χθες ένα απόσπασμα, θέλω ενώπιον της εκπομπής να ζητήσω συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για κάτι. Γιατί ήμουν ένας από αυτούς που λίγο ή πολύ είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού… Ότι δεν το έχει γράψει ο ίδιος, αλλά βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας… Τη Ρίγα της Εσθονίας, που δεν υπάρχει. Είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού, κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο OPEN.

Όπως τονίζει θεωρεί ότι «ο κ. Τσίπρας ως πολιτικός εκρίθη από τους πολίτες και το 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 ακόμα με πιο αρνητική ψήφο της κοινωνίας ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε έτσι και τον χαρακτήρα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί νομίζω εγώ ότι ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη, βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κόμματός του, να "αδειάζει" τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές, επιλογές που ήταν του ιδίου. Δηλαδή, κακός ο υπουργός Οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης, asset όμως κατά τον κ. Τσίπρα πριν από 10 χρόνια. Προβληματικός ο νόμος του υπουργού Επικρατείας του κυρίου Παππά, για τον οποίο ο κ. Παππάς καταδικάστηκε στη συνέχεια, τον οποίο φαντάζομαι ενέκρινε ο κ. Τσίπρας αφού είχε πάει και στην παρουσίαση του βιβλίου του. Όπως χαρακτήρισε τέλος πάντων- για να μην τα επαναλαμβάνω - την πρόεδρο Βουλής του, την κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Τσίπρας την πρότεινε. Δεν του την επέβαλλε κανείς. Αυτό νομίζω είναι βαθύτατα προβληματικό. Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να βγαίνουν μπροστά και επιλέγουν ανθρώπους δεν πρέπει να "αδειάζουν" τους ανθρώπους. Και εν πάσει περιπτώσει να "αδειάσεις" έναν και να πεις "εντάξει επέλεξα 10-20, ένας δεν μου βγήκε, δυο δεν μου βγήκαν". Αλλά σχεδόν όλες οι κρίσιμες επιλογές ο υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Βουλής... δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις στον "αφρό" όταν μια από τις βασικές παραμέτρους ενός πολιτικού, ενός ηγέτη, ενός επιχειρηματία, ενός προπονητή, ενός προέδρου συλλόγου, είναι οι επιλογές των προσώπων. Πολλώ δε μάλλον ενός πρωθυπουργού. Γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές, στη δεύτερή του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;».

Επισημαίνει επίσης ότι «εδώ ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε μέχρι και το δημοψήφισμα. Δηλαδή μια περίοδο όπου η χώρα μας εκεί που πήγαινε να βγει στο ξέφωτο φορτώθηκε πάνω από 100 δισ., 120 δισ., στη συνέχεια εξαιτίας αυτών των επιλογών, 30 φόρους».

Στη συνέχεια τονίζει ότι η κυβέρνηση σέβεται τις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τους ευρήματα. Οι θετικές ενδείξεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση διατηρεί σημαντική υπεροχή στη δεύτερη θητεία της, ενώ τα στοιχεία προβληματισμού υποδεικνύουν πως απαιτείται ακόμη περισσότερη δουλειά. Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, υπογραμμίζει ότι η ιστορία έχει δείξει πως υποθετικά ή μονοπρόσωπα κόμματα συχνά δείχνουν δυναμική πριν την ίδρυσή τους, όμως η πραγματική κρίση έρχεται όταν πρέπει να παρουσιαστούν πρόγραμμα, θέσεις, συνεργάτες. Απαντώντας σε ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση «αναστήσει» πολιτικά τον Αλ. Τσίπρα, τονίζει ότι απαντά σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις και ότι η ΝΔ οφείλει να θυμίζει στους πολίτες τι συνέβη την περίοδο 2015-2019, χωρίς όμως να θεωρεί ως «πήχη» τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την υλοποίηση του προγράμματος 2023-2027.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ο Μαρινάκης υποστηρίζει πως ιστορικά οι χώρες προχωρούν με ισχυρές κυβερνήσεις. Θεωρεί εφικτή την αυτοδυναμία, κρίνοντας από τη σύγκριση δημοσκοπήσεων 2023 και τωρινών με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Ωστόσο, αποφεύγει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα. Κριτικάρει το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με κόμματα που - όπως λέει - έχουν υιοθετήσει ρητορικές ακραίων χώρων ή συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες ψηφοφορίες. Υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Ν.Δ. είναι ένας: η αυτοδυναμία, που θα εξαρτηθεί από τη δουλειά, την ταπεινότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Σχετικά με τους αγρότες, επισημαίνει ότι οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει το «πράσινο φως». Υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των αγροτών θα λάβει περισσότερα χρήματα, καθώς μπλοκάρονται ΑΦΜ που εμπλέκονται σε παρατυπίες. Υπενθυμίζει σειρά μέτρων υπέρ του αγροτικού κόσμου: μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα, μόνιμη λύση για το αγροτικό πετρέλαιο, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια, αρδευτικά έργα. Αναγνωρίζει όμως ότι οι καθυστερήσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους τομείς ήταν λάθη, τα οποία η κυβέρνηση αναλαμβάνει και επιχειρεί να διορθώσει.

Για τα ΕΛΤΑ τονίζει ότι οι οικονομικές κινήσεις έχουν ήδη εξηγηθεί από τη διοίκηση, ενώ το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης θα παρουσιαστεί σύντομα. Διαβεβαιώνει ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, καμία περιοχή χωρίς εναλλακτική λύση και κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά.