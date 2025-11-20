Χρυσοχοΐδης: Άμεση επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων – Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων στην Κρήτη

0

Οι ανακοινώσεις για τις μπαλωθιές

Η συνέπεια, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη, η αυστηροποίηση και η νέα νομοθεσία που αφορά στα όπλα και την οπλοκατοχή, αλλά και η διαβεβαίωση ότι ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνονται πλήρως τη βούληση του λαού για υγιείς κοινωνίες, ηρεμία στην καθημερινότητα και ασφάλεια, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε σήμερα με τους επιτελείς και αξιωματικούς που ηγούνται από την Αθήνα και στην Κρήτη το νέο τοπίο αστυνόμευσης και αισθήματος ασφάλειας στο νησί.

Όπως είπε ο υπουργός, «θα είμαι όσες φορές χρειαστεί στο νησί», ανακοινωνοντας τα μέτρα και τη νέα στόχευση, η οποία κινείται σε 3 άξονες.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον υπουργό, θα υπάρξει άμεσα η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι νέες επιχειρησιακές στρατηγικές που θα αλλάξουν το τοπίο, καταπολεμώντας την ανομία και την εγκληματικότητα, όπως ανέφερε.

Για την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση δυνάμεων στην Κρήτη ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι θα υπάρξουν καθοριστικές αλλαγές που αναβαθμίζουν την αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Αναβάθμιση σε Υποδιεύθυνση:

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση με πλήρη διαρθρωτική δομή, όπως η Θεσσαλονίκη. Με ταυτόχρονη ενίσχυση Προσωπικού, δηλαδή, άμεση προσθήκη 100 νέων αστυνομικών (ερευνητών - αναλυτών - επιχειρησιακών ομάδων) στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υ.Α.Ο.Ε.) Κρήτης για ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα.

Επίσης θα υπάρξει η νέα οργάνωση - επιχειρησιακή αναβάθμιση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.). Ενοποίηση Τ.Α.Ε. με Ο.Π.Κ.Ε. για ενιαία επιχειρησιακή δράση σε κάθε Νομό. Τα Τ.Α.Ε. υπάγονται απευθείας στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας για μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Θα γίνει επιλογή στελεχών βάσει 12ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος από το Τμήμα Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, ενώ θα ισχύει ετήσια αξιολόγηση και συντηρητική εκπαίδευση. Παράλληλα θα γίνει η προσθήκη 40 νέων αστυνομικών και σύγχρονου εξοπλισμού.

Σχετικά με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης Θα συσταθούν 5 Τμήματα και συγκεκριμένα:

- Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

- Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων

- Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης & Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών

- Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Τμήμα Πληροφοριών & Διοικητικής Υποστήριξης με σύνολο δύναμης 122 άτομα (100 νέοι Αστυνομικοί και 22 που ήδη υπηρετούν).

Σχετικά με το Τμήμα Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων ο υπουργός δήλωσε ότι είναι «ένα νέο Τμήμα που δημιουργείται αποκλειστικά για την Κρήτη, με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας του νησιού».

Ταυτόχρονα θα γίνουν από εδώ και στο εξής, στοχευμένες δράσεις διερεύνησης και καταπολέμησης που θα αφορούν, τα:

Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) / Παράνομης διακίνησης και χρήσης όπλων / Εκβιάσεων / Ληστειών - Κλοπών - Ζωοκλοπών /Αγροζημιών.

Σχετικά με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύγκροτηση νέας επιχειρησιακής μονάδας, η έδρα της οποίας ορίζεται στις Μοίρες, του Δήμου Φαιστού. Στόχος είναι η συγκρότηση μιας οργανωμένης, ισχυρής, καθαρά επιχειρησιακής μονάδας διαρθρωμένης σε επίλεκτες Ομάδες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, εκπαιδευμένες και πλήρως εξοπλισμένες, ικανές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ειδικές συνθήκες παραβατικότητας της Μεσσαράς, η οποία θα εγκατασταθεί σε νέο κτήριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Εκεί θα υπάγονται:

«Τ.Α.Ε Μεσσαράς: Επιχειρησιακή υπαγωγή. Η εποπτεία τους παραμένει στη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου.

Α.Τ. Φαιστού & Α.Τ Αστερουσίων: Καλύπτουν την εξυπηρέτηση των πολιτών: διαβατήρια - ταυτότητες - υποβολή μηνύσεων κλπ» .

Σημαντική εξέλιξη και απόφαση του υπουργείου είναι και η: Συγκρότηση Νέων Επιχειρησιακών Ομάδων Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, σύνταξη δικογραφιών σοβαρών εγκλημάτων και σχεδιασμός - οργάνωση ειδικών Επιχειρήσεων.

*Από την ΔΙ.ΑΣ για την αντιμετώπιση σοβαρής εγκληματικότητας λόγω ευελιξίας και ικανότητας για άμεση και ταχεία ανταπόκριση με άξονα δράσης: «Αστική και πεδινή περιαστική περιοχή (Άγιοι Δέκα - Καπαριανά - Μοίρες -Τυμπάκι - Κόκκινος Πύργος)».

*Από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. για την αντιμετώπιση βαρύνουσας -επικίνδυνης τροχαίας παραβατικότητας και μικτές επιχειρήσεις ελέγχων.

Ο υπουργός «ξεδίπλωσε» δέσμη παρεμβάσεων και σε νομοθετικό επίπεδο με στόχο τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, αυστηροποιούνται οι ρυθμίσεις για την άσκοπη χρήση όπλων και τις μπαλωθιές.

Αλλαγές και στον νόμο περί όπλων μέσω σειράς διατάξεων ανακοίνωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης όσο και τη χρηματική ποινή.

Για άσκοπους πυροβολισμούς, με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Για τις μπαλωθιές, επιπλέον, η ρύθμιση περιλαμβάνει και την ευθύνη του καταστηματάρχη που τις επιτρέπει, ο οποίος, επίσης, αν δεν καταγγέλλει τέτοια περιστατικά, θα είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο, αλλά και με «λουκέτο» του καταστήματος.

Για την κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με παραβατική συμπεριφορά ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ως 2 ετών και χρηματική ποινή 1000 ως 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αναφέρεται:

Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον σε παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την προμήθειά τους τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000€.

Επιβαρυντικές περιπτώσεις:

Αν η πράξη αφορά σε ανήλικο ή τελείται μέσω διαδικτύου, φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 έως 50.000€.

Αν ο δράστης έχει σκοπό το κέρδος → κάθειρξη έως 8 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000€.

Για τα όπλα σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

Κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου

Υφιστάμενη ρύθμιση: ισχύει για πολεμικά τυφέκια, πυροβόλα και υποπολυβόλα, όπλο πυροβολικού και χειροβομβίδες.

Νέα ρύθμιση: όποιος παράνομα κατέχει, φέρει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο (πιστόλια, περίστροφα) τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 150.000 ευρώ. Τροποποιείται ώστε να καλύπτει πυροβόλα όπλα με προσδιορισμό του είδους τους και χρηματική ποινή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την εντατικοποίηση των μηχανισμών επιτήρησης κι ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, με έμφαση στα λιμάνια. Επίσης στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. μπαίνουν οι σκοπευτικές άδειες με την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγησή τους, καθώς και η θέσπιση δικλείδων ασφαλείας στη διάθεση πυρομαχικών προς αποτροπή διαρροών σε εγκληματικά δίκτυα.

Οικειοθελής Αφοπλισμός

Μένει ατιμώρητος για το αδίκημα της οπλοκατοχής όποιος παραδώσει εκουσίως στην αστυνομική αρχή τον οπλισμό του, εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου.

Δίδεται ευκαιρία, σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα, να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές, ενόψει και των εντατικών ελέγχων.