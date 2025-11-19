Πηγές του ΚΚΕ για την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου: «Η μήνυση-καταγγελία κατά του ΚΚΕ ήταν προφανώς ψευδής, νομικά αβάσιμη και θα έπρεπε να αρχειοθετηθεί»

0

«Απαράδεκτο το αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ»

«Η μήνυση - καταγγελία σε βάρος του ΚΚΕ ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους» αναφέρουν πηγές του ΚΚΕ και επισημαίνουν επίσης τα εξής:

«Τα οικονομικά του κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, 'Αρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Μάλιστα, το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ.

Αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας - μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί «παραβιάσεων», και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του».