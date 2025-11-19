Πηγές ΝΔ: «Σταύρος Τζεδάκης: Νόμιμη η τεχνική λύση – Η Λιακούλη αδειάζει Ανδρουλάκη»

0

«Στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν ”δράκους”, επιτιθέμενοι με οξύτητα στον Μακάριο Λαζαρίδη»

«Την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν ”δράκους”, επιτιθέμενοι με οξύτητα στον Μακάριο Λαζαρίδη και κατασκευάζοντας δήθεν επιθέσεις εις βάρος μαρτύρων της Εξεταστικής για να θολώσουν το τοπίο, ήρθε η πιο απρόσμενη παραδοχή: Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Τζεδάκης, ομολόγησε ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Και μάλιστα, αυτό συνέβη σε απάντηση προς τη βουλευτή του ίδιου κόμματος, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ρώτησε αν η διαδικασία ήταν παράνομη -για να λάβει την κυνικά αποστομωτική απάντηση: ”όχι, ήταν νόμιμη”», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, και υπογραμμίζουν: «Άποψη που αποδέχθηκε η κυρία Λιακούλη αδειάζοντας έτσι τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Συμφωνεί άραγε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο στενός φίλος του μάρτυρα Νίκος Ανδρουλάκης με αυτή την απάντηση; Αν ναι, τότε το μόνο επιχείρημα κατά του Μάκη Βορίδη καταρρίπτεται πανηγυρικά και αν όχι, τότε οφείλει να τοποθετηθεί δημοσίως» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Τζεδάκης ισχυρίστηκε ότι ευθύνεται το Υπουργείο για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, όταν είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα ήταν στις περιφέρειες και όλες πλην δύο (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) τα προχώρησαν, μέχρι τελικά επί Κώστα Τσιάρα επέστρεψε η αρμοδιότητα στο Υπουργείο για να προχωρήσουν. Ας αφήσει ο κ. Τζεδάκης τα ψέματα και τις δήθεν κατασκευασμένες απειλές -που τις… διανθίζει το ΠΑΣΟΚ- και ας απαντήσει για τα πραγματικά περιστατικά, όχι για όσα επιχειρεί να εφεύρει».