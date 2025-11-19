ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση: «Όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι»

0

«Προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου»

«Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Είναι ο καθρέφτης της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι «η σιωπή της κυβέρνησης και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη», σημειώνει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως «όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι».