Εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυση Λαζαρίδη για «άθλια και συκοφαντική ανακοίνωση» του ΠΑΣΟΚ

«Να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας»

Εντολή στο νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή «άθλια και συκοφαντική» ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε βάρος του, έδωσε ο βουλευτής και εισηγητής του ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε σχετική αναφορά του, στο πλαίσιο της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για λεκτική και σωματική επίθεσή του κατά του μάρτυρα, ενώσο η εξεταστική επιτροπή είχε διακόψει την συνεδρίασή της, είναι «ψέματα». «Όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι άθλιοι, είναι συκοφάντες, και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος μάλιστα, ρώτησε τον κ. Τζεδάκη: Σας επιτέθηκα σωματικά; με τον μάρτυρα να απαντά: Σωματικά όχι, δεν με έδειρες.

Ο κ. Λαζαρίδης είπε επίσης πως για «το πλήθος των ψεμάτων που υπάρχουν μέσα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσω τα δέοντα προς τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, ότι περιφέρομαι διατεινόμενος για τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό. Και ελπίζω, όχι όπως κάνουν άλλοι, ότι θα έρθει η κα Μουρελάτου να αποδείξει όλα όσα λέει στην ανακοίνωση Τύπου. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω. Όχι μόνο για μένα, αλλά συνολικά για την παράταξη μας».

Σε παρέμβασή της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη είπε ότι «εάν είχε ειπωθεί μια ειλικρινής και ανθρώπινη συγνώμη, για αυτή την ανοίκεια επίθεση, που δεν κοσμεί και το ρόλο ενός κοινοβουλευτικού, τίποτα δεν θα γινόταν». Όσο για την αναφορά του κ. Λαζαρίδη στην κα Μουρελάτου είπε ότι «είναι αυτό που λέμε: "εδώ που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι"».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ότι «ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του» και ότι «προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει». «Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολιάζει ότι «προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής» και ότι «νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του». «Συνεπώς», υπογραμμίζει, «αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά, επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».