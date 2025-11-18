Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

0

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο για το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

Είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο Υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Φάμελλος: Ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δήλωσε «συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη».

Στην ανακοίνωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε επίσης: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.

Θα λείψεις από όλους μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες.»

Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, εξέφρασαν πολλοί πολιτικοί από τα έδρανα της Βουλής.

Η Ρένα Δούρου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μου λέγανε στα νιάτα μου ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν θα μου ήταν πιστευτό.

Πριν από λίγη ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής της Α’ Αθήνας, το 2015 και το 2019, καθώς και υπουργός Επικρατείας, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή στο βήμα μόλις ήταν ο κύριος Καιρίδης, κύριε Καιρίδη ξέρετε, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους, που δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχη για τον Ευρωκομουνισμό και τα Κινήματα του Περιβάλλοντος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Αθήνα.

Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα. Ιδίως για όσους και όσες όπως και εγώ και πολλές άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρεθήκαμε στη σκιά του να είναι εκεί, στα δύσκολα, πρωτίστως στα δύσκολα, με μια αισιοδοξία απαράμιλλη, όπως όλοι οι ενεργοί πολίτες που έδωσαν στο ελληνικό αριστερό κίνημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό.»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν «ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός που πίστευε αυτά τα οποία έλεγε. Τα βαθιά και θερμά μας συλλυπητήρια, τα προσωπικά μου και της κυβέρνησης. Να είμαστε όλοι γεροί να τον θυμόμαστε. Σεβόμαστε τη μνήμη του».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας: «Είναι συγκλονιστική η είδηση του θανάτου του.»

«Είμαστε στα έδρανα του Κοινοβουλίου με τη Σία Αναγνωστοπούλου, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς και θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και μια βαθιά σκέψη και αναφορά σε μια ολόκληρη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη», δήλωσε ο Θοδωρής Δρίτσας. «Ένας άνθρωπος που πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον αλλά είναι από αυτούς που μπορούμε να συναντήσουμε σε μια θρησκευτική παραβολή η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί του αλλά οι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο.»