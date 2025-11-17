Παπασταύρου: Για κάποιους ήμασταν ο «δεδομένος» σύμμαχος, αλλά εξελιχθήκαμε σε σταθερό, αξιόπιστο και, τελικά, αποτελεσματικό σύμμαχο των ΗΠΑ

0

«Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό ενεργειακό σύμμαχο της Αμερικής στην Ευρώπη»

«Η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η δημιουργία συνθηκών ευημερίας είναι προϋπόθεση σταθερότητας και η Ελλάδα δημιουργεί την κεντρική αρτηρία σταθερότητας και προόδου», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Όπως σημειώνεται σε σχετιική ανακοίνωση, «ο υπουργός μίλησε "για τη σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας από τις ΗΠΑ, καθώς η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό ενεργειακό σύμμαχο της Αμερικής στην Ευρώπη"».

Αναλυτικά, με αφορμή την συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία ήταν και ο ίδιος παρών, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για τη στάση της χώρας μας στο πλευρό της Ουκρανίας. «Από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η χώρα μας τάχθηκε υπέρ των αμυνόμενων. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν εμείς έχουμε το εθνικό τραύμα της εισβολής στην Κύπρο. Είμαστε σταθερά υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων», τόνισε, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της σταθερότητας της θέσης μας: «Για κάποιους ήμασταν ο "δεδομένος" σύμμαχος, αλλά εξελιχθήκαμε σε σταθερό, αξιόπιστο και, τελικά, αποτελεσματικό σύμμαχο των ΗΠΑ».

Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες που στάθηκαν δίπλα στους Ουκρανούς, γι' αυτό και ο κ. Ζελένσκι τον επισκέφθηκε, μαζί τους κ.κ. Μακρόν της Γαλλίας και Σάντσεθ της Ισπανίας, που τάχθηκαν επίσης εξαρχής στο πλευρό της Ουκρανίας.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους, όπως είπε, που οι ΗΠΑ επέλεξαν τη χώρα μας για πύλη εισόδου του LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. «Πέρα από τη γεωγραφική μας θέση, τις υποδομές μας σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη και την πολιτικο-οικονομική μας σταθερότητα, ήταν η ξεκάθαρη θέση του πρωθυπουργού κατά της εισβολής που τελικά οδήγησε την Αμερική να διαλέξει την Ελλάδα για να τροφοδοτήσει μία περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων με αμερικανικό φυσικό αέριο. Η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η δημιουργία συνθηκών ευημερίας είναι προϋπόθεση σταθερότητας και η Ελλάδα δημιουργεί την κεντρική αρτηρία σταθερότητας και προόδου», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στον ρόλο των ελληνικών εταιρειών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Έχουν χτυπηθεί οι υποδομές της χώρας και υπάρχει μεγάλη ανάγκη τροφοδοσίας. Η επέκταση του κάθετου διαδρόμου ως εκεί δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Venture Global και Atlantic See LNG Trade των ΔΕΠΑ και AKTOR. Οικοδομούμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ και με τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, για τις οποίες γινόμαστε τροφοδότης φυσικού αερίου. Η χώρα μας, με τις εταιρείες της, φιλοδοξεί να έχει ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», τόνισε.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για τις γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας στο επόμενο 18μηνο, μετά από 40 χρόνια, που θα δείξουν εάν μπορούμε να έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και, σε αυτήν την περίπτωση, θα προσδώσουν πολλά οφέλη σε όλους τους Έλληνες.