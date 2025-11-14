«Μπλόκο» στη δημοσίευση αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

0

Τι προβλέπει η προσωρινή διαταγή

«Μπλόκο» στη δημοσίευση και αναπαραγωγή αποσπασμάτων του υπό έκδοση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» βάζει η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026, ωστόσο ο πρόεδρος Υπηρεσίας, με προσωρινή διαταγή, έκανε εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση διατάσσει την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου, την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου, καθώς και την απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης των αποσπασμάτων μέχρι την επίσημη έκδοσή του.

Ο εκδοτικός οίκος, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «υποκλοπή», σημειώνοντας: «για πρώτη φορά, στην πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Μαρία Ζαχαροπούλου