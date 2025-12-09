Δημοσκόπηση Interview: «Κλειδώνει» πάνω από 30% η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δίνει μάχη με τον «Κανέναν»

0

Τι απαντούν οι πολίτες στο υποθετικό δίλημμα «Καρυστιανού ή Τσίπρας»

Ο «Κανένας» εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο ισχυρό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political» δείχνει ότι ο πρωθυπουργός πετυχαίνει τον στόχο της σταθεροποίησης της Νέας Δημοκρατίας πάνω από το όριο του 30%, με το κόμμα να φτάνει στο 30,8% και να καταγράφει μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Παράλληλα, η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ ανοίγει στις 17 μονάδες, καθώς το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίζει νέες απώλειες.

Στο υποθετικό δίλημμα «Καρυστιανού ή Τσίπρας», η πρώτη εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα 9 μονάδων έναντι του πρώην πρωθυπουργού.

Σημειώνεται πως η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε το διάστημα 4–8 Δεκεμβρίου, καταγράφει ευρεία κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες: 7 στους 8 θεωρούν δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες τους, ενώ οριακή πλειοψηφία δηλώνει ότι συμφωνεί και με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή πίεσης.

Στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα προτιμούσατε, η ΝΔ παραμένει πρώτη, καταγράφοντας μάλιστα και μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview. Συγκεκριμένα, το 25,8% απαντά τη ΝΔ, το 11,6% το ΠΑΣΟΚ, το 6,5% την Ελληνική Λύση, το 6,2% την Πλεύση Ελευθερίας, το 5,9% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 3,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 3% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 3% τη ΜέΡΑ25, το 1,3% τη Νέα Αριστερά, το 1% τη Νίκη και «άλλο» 9,1%.

Αγροτικά μπλόκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα αγροτικά μπλόκα, μετά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυβερνητική απόφαση για την ένταξή του στην ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, όταν ερωτήθηκαν τι είναι για αυτούς η υπόθεση, το 51% απαντά ρουσφέτι από πολιτικούς σε κομματικά συγγενείς ψηφοφόρους, το 26% εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον οικονομικό όφελος, το 20% επιτήδειοι αγρότες που κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των επιδοτήσεων και «άλλο» απαντά το 3%.

Στην ερώτηση αν κατά τη γνώμη τους έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά

ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/ μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σε άλλη ερώτηση, αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», «Κανέναν» απαντά το 33,4%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Τσίπρας ή Καρυστιανού

Παράλληλα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη».

Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.