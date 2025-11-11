Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες

0

Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο, τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός

Την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με πολίτες στη Μαρώνεια Ροδόπης, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στα οφέλη που θα αποφέρει στο πραγματικό εισόδημα όλων των εργαζόμενων και συνταξιούχων η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. «Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων».

«Να αισθάνεται την ανάπτυξη κάθε πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται στην επικράτεια»

Συνομιλώντας με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και στο ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στο μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα δίνουν κίνητρα για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της περιφέρειας, με αιχμή τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και τον μηδενισμό του το 2027 για πρώτες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων. Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, το πληθυσμιακό όριο είναι αυξημένο στους 1.700 κατοίκους, πρόνοια που επεκτάθηκε επίσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δεικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης, του δημοσίου χρέους. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα, αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στον Έβρο που έλαβε μέρος στη συζήτηση ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και για τη μείωση της φορολογίας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο δήμαρχος Μαρωνείας - Σαπών Απόστολος Ιωάννου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη για τις παρεμβάσεις που γίνονται προς όφελος της περιφέρειας και αναφέρθηκαν στη σημασία της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση του τουριστικού μετώπου της Ροδόπης μέσω της δημιουργίας μαρίνας στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών, μεταξύ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και της σύνδεσης της Μαρώνειας με τον παραλιακό δρόμο του Έβρου.

«Ο δρόμος που θα συνδέει τα όρια του Έβρου με την Μαρώνεια είναι πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι προτάξαμε πια στον τοπικό μας σχεδιασμό ένα σύνθετο έργο το οποίο ήδη είμαστε σε θέση να χωροθετήσουμε: μία μαρίνα, έναν χώρο υποδοχής επενδύσεων περί του θαλάσσιου τουρισμού, που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης όλου του παράκτιου μετώπου της Ροδόπης, με προφανή αναπτυξιακά αποτυπώματα.

Αυτό συνδέεται βέβαια και με την περαιτέρω ενεργοποίηση του βόρειου άξονα, το πώς θα επιτρέψουμε και σε περισσότερα λεωφορεία να περάσουν, έτσι ώστε η Ροδόπη να μην γίνεται απλά μία περιοχή από την οποία περνούν επισκέπτες, αλλά ένας αυτοτελής πόλος επίσκεψης, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μαρώνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και φιλοξενεί έκθεση αρχαιοτήτων και υλικού με θέμα την Μαρώνεια και τον Ίσμαρο, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να γίνει και η μουσειακή πιστοποίησή του.

«Αποδείξαμε ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων»

«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει γίνει εξής:

«Ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων.

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

«Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση»

«Σε επιχειρήσεις, όπως η Interplast, χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς και της καινοτόμου Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

«Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντας τους μία πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή. Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου.

Κινούμαστε με ταχύτητα και έχω ζητήσει από το υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προβλέπουμε, ακόμα, σε παραγωγικότερες επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων στην πατρίδα μας με την Ευρώπη. Έχουμε κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και, τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τους αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά που είναι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος για εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 χρονών θα πληρώνουν μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή 9% και, βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι θα δουν μία σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο».

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στην Interplast χαμόγελα, περισσότερες εξαγωγές και να διευρύνει κι άλλο το πελατολόγιο της, που σήμερα περιλαμβάνει 76 χώρες και να τις εκατοστίσει.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως η Interplast «εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησης μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια, εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 άτομα στην Κομοτηνή, νέο επιστημονικό δυναμικό που θα εγκατασταθεί στην πόλη και αυτό είναι σπουδαίο».

«Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως υπουργείο Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν αξία σε αυτό το πάρκο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα με 4.350 στρέμματα και 45 εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Και πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά», είπε ο υπουργός.