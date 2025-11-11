Δημοσκόπηση Interview: Πρώτο κόμμα και με διαφορά η ΝΔ – Η αξιολόγηση της επιστροφής Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή

0

Τι απαντούν οι πολίτες για την υπόθεση των ΕΛΤΑ

Πρώτο κόμμα και με διαφορά παραμένει η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, με το ΠΑΣΟΚ να έχει μία μικρή άνοδο, σύμφωνα με την έρευνα της Interview, για την εφημερίδα «Political».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των πολιτών απέναντι στα ΕΛΤΑ, καθώς η πλειονότητα στρέφεται πλέον στις ιδιωτικές courier για τις καθημερινές τους αποστολές.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου το 24% λέει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας συγκεντρώνει ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 32%, και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%.

Αναφορικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, το 29% τη βλέπει θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση αν «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Τέλος, στη δημοσκόπηση έγινε ερώτηση και για την υπόθεση των ΕΛΤΑ με το 62% να απαντά ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.