Σαμαράς για νέο κόμμα: Σταθμίζω την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή, θα κρίνω με ψυχραιμία

0

«Η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε σήμερα, Κυριακή, στον ΑΝΤ1 ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρώτα στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας ότι «Η κυβέρνηση μου την είχε φέρει και την είχε ψηφίσει την 717», την οποία είπε πως ο ίδιος είχε φέρει μπροστά.

«Λάθος της κυβέρνησης η προσέγγιση των συγγενών, είναι λάθος, δεν το λέω λόγω της απώλειας της Λένας μου. Ντάξει η απώλεια αυτή είναι μία κατάσταση βιωματική που με φέρνει πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Η απαγόρευση της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι ήταν μια απόφαση αφύσικη. Όταν ένας πατέρας εμποδίζεται τότε η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης παύει να είναι θεσμική» ανέφερε, σημειώνοντας ότι «αυτά τα παιδιά έγιναν παιδιά όλων μας, τα Τέμπη χάραξαν και το συλλογικό μας υποσυνείδητο και το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

Ο Αντ. Σαμαράς για την ενεργειακή πολιτική είπε πως «ενεργειακή πολιτική και το ενεργειακό μείγμα είναι λάθος» από την κυβέρνηση.

«Γιατί κρατάει ψηλά τον ΦΠΑ; Για να παρουσιάσει υψηλά πλεονάσματα και λόγω πληθωρισμού πέφτει ως ποσοστό. Το 2014, λίγο πριν φύγω, το χρέος είχε πέσει στα 317 δισ. ευρώ» είπε και πρόσθεσε:

«Στην αρχή έδωσα κίνητρα για επενδύσεις· αντί για καλλιέργειες τα χωράφια γέμισαν με μηχανήματα. Έχουμε υπερεπάρκεια ενέργειας λόγω ΑΠΕ, αλλά η τιμή της κιλοβατώρας είναι ψηλά. Δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είναι δυσβάστακτος; Στην οικονομία έχουν σχηματιστεί, δυστυχώς, ολιγοπώλεια. Αυτό γίνεται σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς πλέον δεν μιλάει γι’ αυτή. Σήμερα η οικονομία βασίζεται στις υπηρεσίες και στα funds».

Τόνισε ότι η Ευρώπη «πρέπει να συνέλθει ως προς την ενεργειακή πολιτική, να μετακινηθεί στον ρεαλισμό. Να ακολουθήσει τα βήματα της Αμερικής», συμπληρώνοντας ότι «χρειάζεται ένας ψηφιακός μετασχηματισμός».

Για το γεγονός ότι υπάρχει χάσμα πολιτών και πολιτικών, απάντησε: «Ο κόσμος δεν αντέχει τη σκιά και τη θολούρα. Ζητά ευθύνη. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. Κινδυνεύει να εξελιχθεί σε τραγωδία. Δε χρειαζόμαστε σωτήρες. Πειθαρχεία και σκοπό χρειαζόμαστε για να βγούμε από το σκοτάδι. Εχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

«Πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Από 20 του μηνός ο μέσος μισθωτός μένει από χρήματα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν. Συμβαίνουν παράλογα πράγματα με τις τιμές».

«29 Νοεμβρίου του 2009 εκλέχθηκα πρόεδρος της ΝΔ και την επόμενη μέρα είπα να πάρουν μέτρα. Αντ' αυτού ο Γ. Παπανδρέου μας έφερε το πρώτο μνημόνιο. Είπαμε στο Ζάππειο ότι το μνημόνιο ότι ήταν λάθος και τελικά δικαιωθήκαμε. Το παραδέχτηκε και η ίδια η Τρόικα».

«Το 2011 θα μπορούσα να πάω σε εθνικές εκλογές, αλλά δεν το έκανα. Πρόταξα το εθνικό από το κομματικό συμφέρον. Κάναμε αναθεώρηση του μνημονίου. Το δέχτηκαν κι έγινε το κούρεμα χρέους».

«Αν η Μέρκελ μας στήριζε, η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλο αυτό το μοιραίο παιχνίδι. Ήθελαν να τιμωρηθεί η Ελλάδα, να βγει από το ευρώ προς παραδειγματισμό των άλλων».

«Τσίπρας, Καμένος και Χρυσή Αυγή μάς έριξαν. Στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησα δεν είχα αυτοδυναμία. Κυβέρνησα με τρία κόμματα και ύστερα με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Ετσι αποφάσισε ο λαός. Τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα. Η χώρα κυβερνήθηκε με σταθερότητα».

«Παρέλαβα 5 φόρους για την ακίνητη περιουσία. Τους κατήργησα όλους αυτούς και δημιουργήσαμε τον ΕΝΦΙΑ. Σήμερα ο ΕΝΦΙΑ ισχύει ακόμα -δεν τον κατάργησε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, και αυτό κάτι λέει».

«Παρέλαβα έλλειμμα 9,5% και παρέδωσα πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά από καιρό, όλους θα μας κρίνει αντικειμενικά η Ιστορία».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τραμπ

«Τα χρήματα έπρεπε να πηγαίνουν στους νόμιμους, το κράτος έπρεπε να ελέγχει ποιοτικά πού πηγαίνουν τα κονδύλια».

«Σε επίπεδο ιδεών, έχουμε μια συναντίληψη με τον κ. Τραμπ σε διάφορα θέματα, όπως η woke ατζέντα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχω συναντηθεί ποτέ, αλλά έχω σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του».

Για τα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι είναι «οξύμωρο κάποιοι Δυτικοί να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, τον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου».

«Όταν ζήτησα την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό κριτήριο την πατρίδα μου».

Κατήγγειλε πως τουρκοβουλγαρικές εταιρείες αγοράζουν ακίνητα στη Θράκη και πως «το τουρκικο προξενείο αλωνίζει στη Θράκη μας».

Υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία παρείχε έμμεση στήριξη του Αλέξη Τσίπρα για την υποεπιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. «Βάλανε το δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος», είπε ο κ. Σαμαράς αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό που υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών.

Μίλησε για «νοοτροπία του κατευνασμού» στα εθνικά θέματα με την οποία «θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιζητάς». «Είμαστε απόντες από παντού», είπε ο κ. Σαμαράς απαριθμώντας μια σειρά από ζητήματα. Στηλίτευσε μεταξύ άλλων την επιλογή Μητσοτάκη να ταχθεί υπέρ του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναγνώρισε ως θετική εξέλιξη πως η Ελλάδα και η Κύπρος εκλήθησαν στην Αίγυπτο είναι θετικό όμως στηλίτευσε την επιλογή της κυβέρνησης να τοποθετηθεί κάθετα υπέρ της Ουκρανίας και να κόψει επαφές με τη Μόσχα.

Έκανε λόγο για «πλήρη απομόνωση» της χώρας και υποστήριξε πως «ο συμβιβασμός πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα». «Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες αλλά απαιτείται νέα γεωπολιτική στρατηγική», είπε αργότερα.

Για την πορεία του στη Νέα Δημοκρατία

«Δεν εγκατέλειψα ποτέ την παράταξη», υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς εξηγώντας και πως ακόμα και η Πολιτική Άνοιξη ήταν μέρος της ευρύτερης παράταξης.

«Είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είναι τιμή μου», είπε σε άλλο σημείο. «Όταν μας έριξαν, παρέδωσα συντεταγμένα τη Νέα Δημοκρατία έχοντας χάσει μόνο μία μονάδα μετά από όλο αυτόν τον ανήφορο», είπε για το 2015. «Τα ξέρουν αυτά οι Νεοδημοκράτες», επανέλαβε πολλές φορές.

Η δημόσια κριτική μπορεί να κάνει καλό στις κυβερνήσεις, αν οι κυβερνώντες θέλουν να ακούσουν. «Η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί», είπε σε άλλο σημείο.

«Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής», είπε για τον πρωθυπουργό ο κ. Σαμαράς. «Δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας», σημείωσε. «Ασκείς κριτική, σε κατηγορούν για τοξικότητα και fake news». «Είναι κρίμα για τους πραγματικούς Νεοδημοκράτες», πρόσθεσε.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία, και μεγάλη στενοχώρια για το σημερινό κόμμα που μόνο κατ' όνομα λέγεται Νέα Δημοκρατία». Αργότερα μίλησε για «ποταμοποίηση» της Νέας Δημοκρατίας.

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία, επανέλαβε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον διέγραψε. «Δεν είδα καμία παραδοχή λάθους», είπε ο κ. Σαμαράς.

Για το ενδεχόμενο κόμματος

Καλούμενος να σχολιάσει μια αποστροφή της Ντόρας Μπακογιάννη ότι ο ίδιος σκοπεύει να κάνει κόμμα, δεν έδωσε σαφή απάντηση αλλά κατηγόρησε την πρώην υπουργό για ταύτιση απόψεων με τον Αλέξη Τσίπρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το θέμα των Σκοπίων.

«Ακούστε, όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα σενάρια για μένα, χωρίς εγώ να έχω μιλήσει ποτέ για όλα αυτά. Κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, επιστρέφει ο Σαμαράς, δεν επιστρέφει ο Σαμαράς, τα 'βρηκε με τον τάδε ο Σαμαράς, τα 'βρηκε με τον δείνα ο Σαμαράς, δεν τα 'βρηκε με κανέναν ο Σαμαράς.

Και όχι μόνον αυτό, βάζουν να με μετράνε και οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίον όμως δεν υπάρχει. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει. Και παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%. Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου και όλα αυτά τ' απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές. Όμως γιατί γίνεται όλο αυτό; Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες κοινές διαπιστώσεις και παραδοχές που τις καταλαβαίνει ο καθένας στο δρόμο, στην καθημερινή συζήτηση, σ' αυτά που λέει ο κόσμος. Και τι λέει ο κόσμος;

Πρώτον, ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια. Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».

Και δεύτερον ότι ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ' όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες.

Τρίτον, σας το είπα και νωρίτερα, η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης.

Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις. Γιατί πρέπει να ξαναβρούμε οι Έλληνες τις αρετές μας, τις συλλογικές μας αξίες ως κοινωνία και να τις εισαγάγουμε και στην παιδεία. Μόνον έτσι θ' αναγεννηθεί ο Ελληνισμός. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Δεν τις λέω μόνον εγώ. Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα 'βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά.

Αλλά προσέξτε: Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ' αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου 'ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή.

Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι».

Στο θέμα του δημογραφικού ο κ. Σαμαράς είπε ότι χρειάζονται κι άλλα μέτρα, εκτός από αυτά που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Πρότεινε απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για μία μητέρα για ένα χρονικό διάστημα. «Η δυτική οικογένεια είναι υπό διωγμό». «Πρέπει να χτυπήσει σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα το 112», είπε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει Ελλάδα».

Αργότερα, για τη διακήρυξη προσωπικοτήτων που καλούν τον ίδιο και τον Κώστα Καραμανλή να αναλάβουν πρωτοβουλίες, είπε ότι συμφωνεί με τα προτάγματα που έχουν βάλει. «Οι διαπιστώσεις αυτές συνυπογράφονται από προσωπικότητες όλων των πολιτικών χώρων. Ο πατριωτισμός ενώνει», είπε ο κ. Σαμαράς. «Είναι τιμή μου» είπε που οι άνθρωποι αυτοί τον συμπεριέλαβαν.

Όταν ρωτήθηκε ανοιχτά αν θα κάνει κόμμα, είπε: «Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει», είπε «αλλά το είδα στις δημοσκοπήσεις να φτάνει και το 16%».

Για την αποστροφή πολιτών από τα κοινά

Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολιτειακό μοντέλο, είπε ο πρώην πρωθυπουργός και τόνισε πως υπάρχει ευθύνη και των ίδιων των πολιτών. «Η συμμετοχή στα κοινά είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατία», τόνισε.

Πρόσθεσε πως «το σύστημα δεν παράγει ιδέες» και νοιάζεται μόνο για την επιβίωσή του. «Σε όλη τη Δύση σαρρώνονται τα συστημικά κόμματα», είπε με αναφορές σε Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία.

«Όσο μόνο κριτήριο είναι η επικοινωνία και η διαχείριση, τόσο πλησιάζει η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος», είπε ο κ. Σαμαράς.

Υποστήριξε πως η πολιτική καλείται για βάζει τα όρια για το πώς μεγάλα συμφέροντα επιδιώκουν να επηρεάσουν αποφάσεις. «Πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομική πρόοδο και την υγιή ανταγωνισμό», είπε ο πρώην πρωθυπουργός αλλά υπογράμμισε τον ρόλο του κράτους στο να βάζει κανόνες που ενίοτε συνδέονται με τα γεωπολιτικά ζητήματα.