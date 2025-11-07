Σδούκου: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι, με κομβικό ρόλο στην εξόρυξη και τη μεταφορά φυσικού αερίου

Υπογράμμισε ότι: «η χώρα μας καταναλώνει περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, αλλά έχει τη δυνατότητα να εισάγει το τριπλάσιο. Στόχος είναι, μέσα από τον νέο ενεργειακό διάδρομο, αυτό το αέριο να φτάνει μέχρι την Ουκρανία» και ανέλυσε τη σημασία του έργου, καθώς είναι «στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη», όπως είπε.
Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά ζητήματα: «Από τη στρατηγική συνεργασία με την ExxonMobil έως τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων, η Ελλάδα προχωρά σταθερά και αποκτά ρόλο-κλειδί στον νέο ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη».
Κλείνοντας για το θέμα της Ενέργειας υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι έχει σχέδιο, αποτελεσματικότητα και διεθνή αξιοπιστία».