Σδούκου: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στο ενεργειακό παιχνίδι, με κομβικό ρόλο στην εξόρυξη και τη μεταφορά φυσικού αερίου

«Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, καταφέρνει να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή και διεθνή αναγνώριση»

«Πραγματικά εντυπωσιακή και ιστορική» χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy, η οποία ανοίγει νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως σημείωσε η κ. Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24: «Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη, που αποδεικνύει τα ορατά αποτελέσματα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, καταφέρνει να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ στην ευρύτερη περιοχή και διεθνή αναγνώριση».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η συμμετοχή της ExxonMobil, «ενός ενεργειακού κολοσσού που ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα μας σε δύο οικόπεδα», αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στην πολιτική σταθερότητα.

«Με τη νέα αυτή συνεργασία κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα δούμε τις πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις στο πεδίο των γεωτρήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι συμφωνίες που υπογράφονται αυτές τις ημέρες σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Ελλάδα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ακόμη ότι «η παρουσία στη χώρα μας πέντε Αμερικανών αξιωματούχων που βρίσκονται πραγματικά κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, πολλών Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας και εκπροσώπων της αγοράς, δείχνει το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη».

«Είναι μια απάντηση σε όσους έλεγαν ότι είμαστε απομονωμένοι και ότι δεν μας δίνει κανείς σημασία. Η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο», πρόσθεσε. Υπενθυμίζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης προ μηνός που διαψεύστηκε πανηγυρικά από τα γεγονότα.

Αναφερόμενη στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, η κ. Σδούκου επεσήμανε πως: «η Ελλάδα, χάρη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, μπορεί σήμερα να φέρνει φυσικό αέριο όχι μόνο για τις δικές της ανάγκες, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή».