Δημήτρης Κοπελούζος: Στην Ελλάδα χωράει ένα ακόμα FSRU – Η επένδυση των 650 εκατ. ευρώ στη Θράκη

Η τεχνογνωσία, το πελατολόγιο, η μετοχική βάση και το στοίχημα της Gastrade – Μέσα στο 2026 η τελική επενδυτική απόφαση

Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα η ανάπτυξη ενός δεύτερου FSRU, μετά το πλωτό τέρμιναλ της Αλεξανδρούπολης, και με ποιους όρους, ανέπτυξε ο Δημήτρης Κοπελούζος σε γεύμα που είχε με δημοσιογράφους χθες στη Μεγάλη Βρεταννία. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου περιέγραψε ένα περιβάλλον ριζικά διαφορετικό σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας, όταν ελήφθη η επενδυτική απόφαση για το πρώτο έργο.

Όπως εξήγησε, τότε υπήρχαν κοινοτικές επιδοτήσεις για υποδομές φυσικού αερίου και οι ευρωπαϊκές τράπεζες χρηματοδοτούσαν έργα ορυκτών καυσίμων, ενώ υπενθύμισε πως δεν είχε προηγηθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που εκτόξευσε τα κόστη ναυπήγησης πλοίων LNG. Σήμερα, είναι ένα τοπίο χωρίς επιδοτήσεις, με έντονο ανταγωνισμό από Πολωνία, Λιθουανία, Κροατία αλλά και Τουρκία, και με αυξημένο κόστος κεφαλαίου.

Ο κ. Κοπελούζος έκανε σαφές ότι η αγορά σηκώνει ένα ακόμα FSRU στην Ελλάδα, εκτίμηση που βασίζεται στις προβολές ζήτησης φυσικού αερίου στον Κάθετο Διάδρομο έως το 2030 – στο τέλος της δεκαετίας, προβλέπεται αύξηση σε 68 bcm. Το 2024, η συνολική κατανάλωση των χωρών της διαδρομής ανήλθε σε 51 bcm, εκ των οποίων τα 17 bcm ήταν ρωσικής προέλευσης. Αφαιρώντας το ρωσικό αέριο, προκύπτει πρόσθετη ζήτηση της τάξης των 30 bcm, από την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει περίπου το 25%, δηλαδή 6-7 bcm, όση και η δυναμικότητα ενός νέου FSRU.

Οι προϋποθέσεις για την επένδυση

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου ανέλυσε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει το project στο Θρακικό Πέλαγος, προϋπολογισμού 650 εκατ. ευρώ – έναντι 490 εκατ. ευρώ που κόστισε το FSRU Αλεξανδρούπολης, εκ των οποίων τα 225 εκατ. αφορούσαν κοινοτική επιδότηση. Ένα από τα βασικά σημεία για την επένδυση είναι πως απαιτούνται μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαια από τους χρήστες της υποδομής, συμβόλαια της τάξης των 15-20 ετών. Οι πελάτες θα πρέπει να αποδεχθούν υψηλότερες ταρίφες σε σχέση με το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ενώ θα χρειαστούν αυξημένες εγγυήσεις, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στις αγορές. Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλαίσιο δημιουργεί συνθήκες χαμηλότερης απόδοσης της επένδυσης – κάτι που πρέπει να αποδεχτούν οι μέτοχοι.

Γιατί το θρακικό project θεωρείται ώριμο

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Κοπελούζος εκτίμησε ότι το project της Gastrade στο Θρακικό Πέλαγος εμφανίζεται σήμερα ως το πιο ώριμο. Αυτό οφείλεται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρεία από τη λειτουργία του FSRU της Αλεξανδρούπολης. Η Gastrade έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, την πρόσβαση στην αγορά και τη μετοχική βάση – εξάλλου, το πρώτο FSRU ήταν μια ιδέα του ίδιου του κ. Δημήτρη Κοπελούζου που γεννήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια.

Η τελική επενδυτική απόφαση για το δεύτερο FSRU στη Θράκη, όπως διευκρίνισε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, τοποθετείται χρονικά εντός του 2026, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά LNG αναμένεται να επηρεαστούν και από την αυξημένη προσφορά.