Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την πρώτη της συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Προηγήθηκε χθες η επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

It was a profound honor to present my credentials to @PresidencyGR Konstantinos Tassoulas. I’m deeply honored to serve as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic and to be our Nation's first female Ambassador to Greece. I look forward to working with our Greek Allies to advance… pic.twitter.com/hT8Q8WHk4A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 4, 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκιλφόϊλ συναντώνται σε μία συγκυρία που τα ζητήματα της ενέργειας κυριαρχούν στη γεωπολιτική συζήτηση.

Η Ελλάδα από αύριο Πέμπτη φιλοξενεί την πολύ σημαντική συνόδου για τη διατλαντική συνεργασία η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Ζάππειο, και στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η επόμενη φάση του διεθνούς σχεδίου για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Συνολικά 4 μέλη της κυβέρνησης Τραμπ θα δώσουν το «παρών» σε αυτό το παγκόσμιο ραντεβού για την ενέργεια.