Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την πρώτη της συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Προηγήθηκε χθες η επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκιλφόϊλ συναντώνται σε μία συγκυρία που τα ζητήματα της ενέργειας κυριαρχούν στη γεωπολιτική συζήτηση.
Η Ελλάδα από αύριο Πέμπτη φιλοξενεί την πολύ σημαντική συνόδου για τη διατλαντική συνεργασία η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Ζάππειο, και στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η επόμενη φάση του διεθνούς σχεδίου για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Συνολικά 4 μέλη της κυβέρνησης Τραμπ θα δώσουν το «παρών» σε αυτό το παγκόσμιο ραντεβού για την ενέργεια.