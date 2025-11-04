Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Δείτε φωτογραφίες

0

Ο σύντομος διάλογος τους

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, αναλαμβάνοντας πλέον επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα.

«Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο κ. Τασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά: «Έχω έρθει ως επισκέπτης, για παράδειγμα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Στη συνέχεια ξεκίνησα να σπουδάζω Ιστορία όταν ήμουν 18 ετών, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».

Η κ. Γκιλφόιλ μεταβαίνει στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί η υποβολή διαπιστευτηρίων από τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.