Ένταση στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την παραίτηση της διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας, δέχθηκε σκληρή επίθεση από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ Παπαστεργίου, ΕΛΤΑ, Υπερταμείου, ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης κοινοβουλευτικών επιτροπών για το μέλλον της εταιρείας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις δεν έχουν προκαλέσει μόνο την αντίδραση της αντιπολίτευσης αλλά και κυβερνητικών βουλευτών και κάποιοι από αυτούς ζήτησαν την παραίτηση της διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ζήτησε από τον κ. Σκλήκα στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να πάρει πίσω το κλείσιμο των καταστημάτων. «Ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο από τον κόσμο; Τι θα τους πούμε; Ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;», τόνισε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Επιπλέον, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε και στην απουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, από τον δημόσιο διάλογο.

Ο πρώην υπουργός Νίκος Πάναγιωτοπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία».

Από την πλευρά της, η Φωτεινή Αραμπατζή ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν είναι πια στα μνημόνια τέτοιο για να επικαλείστε άμεση ανάγκη». «Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων», τόνισε.

Η Σέβη Βολουδάκη τόνισε πως «μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τώρα και τα ΕΛΤΑ». «Να αποδοθούν ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας ουσιαστικά θέμα για τον διεθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι 90 από τους 156 βουλευτές της ΝΔ.