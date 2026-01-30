Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων – Ανατροπή στη δεύτερη θέση

Τι απάντησαν οι πολίτες για την Μαρία Καρυστιανού
Η MRB πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το OPEN, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.
Πιο αναλυτικά, με βάση την αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με 16 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό με την Ελληνική Λύση και συγκεκριμένα 12,7%.
Η αναγωγή στο σύνολο:
Νέα Δημοκρατία: 29,2%
ΠΑΣΟΚ: 12,7%
Ελληνική Λύση: 12,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%
ΚΚΕ: 7,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 4.6%
Φωνή Λογικής: 3,4%
ΜέΡΑ 25: 2,6%
Νίκη: 2,9%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%
Νέα Αριστερά: 1,3%
Η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 22,3%
ΠΑΣΟΚ: 9,7%
Ελληνική Λύση: 9,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
ΚΚΕ: 6%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%
Φωνή Λογικής: 2,6%
ΜέΡΑ 25: 2%
Νίκη: 2,2%
Κίνημα Δημοκρατίας: 1,6%
Νέα Αριστερά: 1%
Καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%
Ωστόσο, «ο άλλος» συγκεντρώνει 37% και σύμφωνα με το OPEN στο συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.
Μεταξύ άλλων, οι πολίτες ρωτήθηκαν για την Μαρία Καρυστιανού.
Στην ερώτηση «πως αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι πολίτες απάντησαν:
Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%
Μάλλον συμφωνώ – 10,1%
Μάλλον διαφωνώ – 15,9%
Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%
Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%
Επίσης, στο ερώτημα για το αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν:
Να απαγορευτούν – 11,2%
Να παραμείνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει – 79,9%
Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 8,9%
Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κόσμος απάντησε:
Σίγουρα θα το ψήφιζα – 12,3%
Μάλλον θα το ψήφιζα – 20,1%
Μάλλον δεν θα το ψήφιζα – 19,2%
Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα – 38,8%
Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 9,7%