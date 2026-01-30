Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων – Ανατροπή στη δεύτερη θέση

0

Τι απάντησαν οι πολίτες για την Μαρία Καρυστιανού

Η MRB πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το OPEN, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πιο αναλυτικά, με βάση την αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με 16 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό με την Ελληνική Λύση και συγκεκριμένα 12,7%.

Η αναγωγή στο σύνολο:

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4.6%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Νίκη: 2,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

ΠΑΣΟΚ: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νίκη: 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1%

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%

Ωστόσο, «ο άλλος» συγκεντρώνει 37% και σύμφωνα με το OPEN στο συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες ρωτήθηκαν για την Μαρία Καρυστιανού.

Στην ερώτηση «πως αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι πολίτες απάντησαν:

Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%

Μάλλον συμφωνώ – 10,1%

Μάλλον διαφωνώ – 15,9%

Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%

Επίσης, στο ερώτημα για το αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν:

Να απαγορευτούν – 11,2%

Να παραμείνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει – 79,9%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 8,9%

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κόσμος απάντησε:

Σίγουρα θα το ψήφιζα – 12,3%

Μάλλον θα το ψήφιζα – 20,1%

Μάλλον δεν θα το ψήφιζα – 19,2%

Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα – 38,8%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 9,7%