Δημοσκόπηση Alpha: Το… κόμμα των αναποφάσιστων απειλεί την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας

0

Οι γυναίκες έχουν περισσότερες αμφιβολίες από τους άντρες

Πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, όπως παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη με διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, όμως ο κίνδυνος έρχεται από το «κόμμα» των αναποφάσιστων που συγκεντρώνουν 21,5%.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 7,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 4,4%

Αναποφάσιστοι: 21,5%

Οι αναποφάσιστοι

Η Alco αναλύοντας το προφίλ των αναποφάσιστων σημείωσε ότι αντίστοιχο ποσοστό τελευταία φορά καταγράφηκε σε μέτρηση το 2016.

Σύμφωνα με τη νέα μέτρηση, τον Ιανουάριο είχαν ποσοστό 11,9%, το οποίο τελικά έφτασε το 21,5%, μια αύξηση 9,6 μονάδων.

Ως προς τα άτομα που αποτελούν τους αναποφάσιστους, η κατανομή γίνεται ως εξής:

Δεξιοί: 7%

Κεντροδεξιοί: 23%

Κεντρώοι: 23%

Κεντροαριστεροί: 13%

Αριστεροί: 5%

Τίποτα: 23%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 6%

Επίσης, το 41% των αναποφάσιστων είναι άνδρες και το 59% είναι γυναίκες.

Ως προς την ηλικία τους, η κατανομή είναι η εξής:

17-24 ετών: 6%

25-44 ετών: 32%

45-64 ετών: 44%

65+ ετών: 18%