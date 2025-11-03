Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα. Τώρα ξεκινάμε»

0

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ διασκέδασε και χόρεψε με τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Και θα σας πω το εξής: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην ομιλία της το βράδυ της Κυριακής στο πάρτι που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της στο Κέντρο Αθηνών.

«Είμαι εδώ μόλις μια μέρα και μπορείτε να φανταστείτε… Αύριο, θα ξυπνήσω για ακόμη μια μέρα σε αυτή την απίστευτη χώρα, που αγαπώ τόσο βαθιά. Ξεκίνησα να μελετώ αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκή ιστορία από όταν ήμουν 18 χρονών, και απλώς ερωτεύτηκα. Και είμαι τόσο τυχερή και ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν τόσο γενναιόδωρος, μου έδειξε τόση εμπιστοσύνη και πίστεψε σε εμένα, δίνοντάς μου την εξαιρετικά, την καλύτερη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε η νέα πρέσβειρα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στη χώρα μας το μεσημέρι του Σαββάτου και μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό». «Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Αύριο, Τρίτη θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα ακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα οι επίσημες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ενέργεια και οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ενώ θα υποδεχτεί και τους υπουργούς Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ των ΗΠΑ, ενόψει του συνεδρίου P- TEC, που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον, με στόχο την προώθηση ενεργειακών έργων και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.