Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη»

0

«Στους πραγματικούς αγρότες το περίσσευμα των επιδοτήσεων, που κόβονται από τους επιτήδειους»

«Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στην ΕΡΤ. Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες, με τους εκπροσώπους των οποίων υπάρχει, άλλωστε, ήδη συνεχής επαφή.

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «υπάρχει ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46. Πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα. Μεταξύ αυτών, έως την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου), ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις».

«Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Ακόμη, τόνισε ότι φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους. Ανήγγειλε, επίσης, και κατανομή των κονδυλίων που θα περισσέψουν από τους «κατά φαντασίαν» στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», επεσήμανε.

«Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα», διεμήνυσε εξάλλου.

Ακόμη, υπογράμμισε στόχος της κυβέρνησης είναι από το 2026 οι αιτήσεις για την καταβολή των ετήσιων επιδοτήσεων να υποβάλλονται την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο, όπως γινόταν έως τώρα. «Διαχειρίστηκα ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις και το πέτυχα. Οι δηλώσεις από πέρυσι γίνονται κανονικά. Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε και εδώ», ανέφερε.

Παράλληλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε «να καθίσει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», με τους ελέγχους της Οικονομικής Αστυνομίας που συνεχίζονται, τις διώξεις που έχουν ασκηθεί και τις συλλήψεις. «Φαίνεται ότι οι έρευνες έχουν φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο αντιπρόεδρος τηγς κυβέρνησης απηύθυνε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να ακούν τους επιστήμονες. «Αν δεν προσέξουμε, το πρόβλημα θα οξυνθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε καταφέρει στον κορωνοϊό και να μην τα καταφέρουμε στην ευλογιά. Χρειάζεται πειθαρχία, εφαρμογή των οδηγιών του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δώσουμε τη μάχη συντεταγμένα. Το θέμα δεν είναι να βρεθούν κονδύλια για αποζημιώσεις, αλλά να μη χαθεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας», σημείωσε.

Για τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε: «Το νομοσχέδιο θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής και μετά θα πάρει τον δρόμο της εφαρμογής. Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα και η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές. Από τον Ιανουάριο όλα τα μέτρα θα γίνουν αντιληπτά από τους πολίτες: Εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους, κατοίκους νησιών, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιαστεί μία πρόσθετη δέσμη πρωτοβουλιών σε σχέση με το στεγαστικό, που είναι μια σημαντική παράμετρος της ακρίβειας».

Συμπερασματικά, «είναι παρεμβάσεις που βασίζονται στο ότι έχουμε μια νοικοκυρεμένη οικονομία με ταχύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες. Εξαντλούμε τα περιθώρια, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε στον δρόμο του λαϊκισμού. Πρέπει πάντοτε να έχουμε μια υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική».

Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις και την πολιτική επικαιρότητα: «Βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας, σε μια περίοδο που διαχρονικά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνήσεις αρκετές φορές βρίσκονται πίσω από το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις και δεν βλέπουμε τα μηνύματα των πολιτών, ιδιαίτερα για το θέμα της ακρίβειας. Ακούμε τα μηνύματα, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά δουλεύουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε στο τέλος της τετραετίας να πούμε στους πολίτες ότι όσα είπαμε τα κάναμε. Έχουμε μία κυβέρνηση που μπορεί να κάνει λάθη, αλλά πάντως κυβερνά. Στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας, του προγράμματος, της κατεύθυνσης και του να έχουμε χειροπιαστό έργο, υπερτερούμε από τους αντιπάλους μας».

Για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ζήτησε «να μην ξεχνούμε τη σημαντική ενίσχυση της Ελλάδας, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, με μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες, όπως με το Ισραήλ και με σημαντικές κυβερνήσεις του αραβικού κόσμου. Αλλά και τη σημαντική ενίσχυση της άμυνάς μας με τις φρεγάτες, τα F-35, τα Rafale, τα drones πολλά από τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Μόνο το τελευταίο οκτάμηνο έγινε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που ήταν εκκρεμότητα πολλών ετών, η οποία έκλεισε, με αντίδραση της Τουρκίας, αλλά πάντως προχωρήσαμε. Τα οικολογικά πάρκα για τα οποία, επίσης, είχαμε αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Η συμφωνία με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας στην πράξη το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Και σε σχέση με τη Μονή Σινά, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς θετική κατεύθυνση και είμαστε κοντά στο κλείσιμο μιας συμφωνίας με την Αίγυπτο. Γίνονται βήματα, τα οποία δεν έχουν γίνει στο παρελθόν σε αυτήν την έκταση και σε αυτήν την ένταση. Δεν παραστήσαμε ποτέ ότι η Ελλάδα είναι υπερδύναμη, απαντάμε, όμως, με έργα στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας και τα αποτελέσματα είναι σαφή και καταγεγραμμένα».

«Οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ποια κόμματα μπορούν να κάνουν πράξη αυτά που λένε, γιατί δίνουν ρεαλιστικές υποσχέσεις και έχουν το στελεχιακό δυναμικό για να τις εφαρμόσουν. Δεν λέμε ότι είμαστε πιο καλόκαρδοι, όπως ισχυρίζονται ότι είναι οι αντίπαλοί μας, λες κι εμείς δεν έχουμε ψηφοφόρους. Ούτε είμαστε θαυματοποιοί, όπως, επίσης, ισχυρίζονται ότι είναι οι αντίπαλοί μας. Εμείς προχωρούμε με σταθερά βήματα μπροστά και έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, διορθώνοντας την πορεία μας όπου χρειάζεται, επειδή το απαιτεί η χώρα και επειδή αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.