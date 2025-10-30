Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Έχουν αλλεργία, είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία»

0

Ξέσπασε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, εναντίον όσων σηκώνουν τη σημαία «υπέρ της Χαμάς», όπως είπε, εννοώντας την παλαιστινιακή σημαία.

«Έχουν αλλεργία, είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία. Ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν ακουμπήσει την ελληνική σημαία», είπε σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Μέσα στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες και μία είναι η σημαία, η ελληνική. Και σε όποιον δεν αρέσει να πάει στη Γάζα, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν να φορέσει τις μαντήλες εκεί και να ζήσει όπως ζουν εκεί», συνέχισε.

Σύμφωνα επίσης με την κ. Λατινοπούλου, «θα έπρεπε να απολυθούν» οι εκπαιδευτικοί που ζητούν κατάργηση των εθνικών εορτών, λέγοντας «δεν μπορείς να μη σέβεσαι τη σημαία και να λες να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Αυτός ονομάζεται εκπαιδευτικός και του εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους; Είδαμε εκπαιδευτικό να λέει τη σημαία σεντόνι. Αυτά τα κόβεις από την αρχή. Δεν θα περιμένεις να πολλαπλασιαστεί η ασθένεια, αν συμβεί καήκαμε».

Κατηγόρησε επίσης το ΚΚΕ για τη στάση του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είπε, τέλος, ότι «τα σχολεία μας δεν θα γίνουν φυτώρια των κομμουνιστικών θεωριών και δεν θα γίνονται παιδομαζώματα», ενώ επέμεινε «θα ξαναπώ "Ζήτω η Ελλάδα, το Έθνος, ο Μεταξάς", τι να πω 'Ζήτω το ΕΑΜ";».