Λατινοπούλου: Ταινία τρόμου το σενάριο συνεργασίας με τον Μητσοτάκη – Είναι ένας αμετανόητος σοσιαλιστής

Τι είπε για την Μαρία Καρυστιανού

Τα σενάρια συνεργασίας της Μαρίας Καρυστιανού με τη Φωνή Λογικής απέρριψε το πρωί της Πέμπτης 19/2 κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η Αφροδίτη Λατινοπούλου λέγοντας πως δεν έγινε ποτέ κάποια σχετική πρόταση.

Ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα συνεργαζόταν με την Μαρία Καρυστιανού είπε χαρακτηριστικά στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»: «Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Το έχω πει και το ξαναλέω ότι η κυρία Καρυστιανού είναι δικαίωμά της να κάνει κόμμα. Από κει και πέρα περιμένω ακόμη και σήμερα, έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και έχω κάνει αυτή την ερώτηση, είναι το μόνο που περιμένω να διευκρινίσει. Όταν είχε βγει και είχε πει δημόσια ότι της είχαν γίνει προτάσεις από άλλα κόμματα, περιμένω να βγει και να μας πει ποια είναι αυτά τα κόμματα, ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί που την προσέγγισαν και της ζήτησαν να ενταχθεί στο κόμμα τους. Και ακόμη δεν τους έχει κατονομάσει. Γιατί δεν γίνεται να τσουβαλιάζει όλη την αντιπολίτευση και μέσα σε αυτήν και τη Φωνή Λογικής, αφήνοντας υπονοούμενα ότι υπάρχουν γενικά κόμματα. Με αποτέλεσμα να λαμβάνω ακόμα και εγώ μηνύματα που να με ρωτάνε αν προσεγγίσαμε ή αν ζητήσαμε από την κυρία Καρυστιανού να έρθει στη Φωνή Λογικής.

Δεν έγινε ποτέ πρόταση και επειδή λοιπόν δεν είναι ωραίο το να αφήνεις κενά, και δεν έχει και κάτι να κρύψει από ό,τι καταλαβαίνουμε, άρα λοιπόν να βγει και να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί και ποια κόμματα που την προσέγγισαν. Το γενικώς και αορίστως «κάποια κόμματα», «κάποιοι αρχηγοί», δεν είναι πλέον ανεκτά. Αυτοί οι οποίοι εργαλειοποίησαν, αυτοί οι οποίοι καπηλεύτηκαν την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών, για να μπορέσουν να αρπάξουν κάποια ψηφαλάκια, είναι γνωστό. Και ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, ακολούθησαν την ίδια τακτική. Και αυτοί οι οποίοι φούσκωσαν τα πανιά της κυρίας Καρυστιανού, τώρα θα δουν τα καράβια τους να καίγονται. Διότι, αυτοί που εργαλειοποίησαν και καπηλεύτηκαν, τώρα φυσικό και επόμενο είναι να φοβούνται».

«Για τις αμβλώσεις προφανώς και δεν συμφωνώ. Εγώ προσωπικά η θέση μου είναι ότι εγώ δεν θα έκανα άμβλωση, ωστόσο ο νόμος αυτός με καλύπτει απόλυτα. Άρα λοιπόν ο νόμος δεν πρέπει να αλλάξει. Από κει και πέρα, είναι στο δικαίωμα της κάθε γυναίκας να επιλέξει. Εγώ όμως σας απαντώ ότι εγώ δεν θα έκανα, λόγω των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων και των πιστεύω μου, δεν θα το έκανα εγώ αυτό. Από κει και πέρα όμως η κάθε γυναίκα μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό της. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, διότι αυτή τη στιγμή είναι μια χαροκαμένη μάνα η κυρία Καρυστιανού, δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Όταν κάνει να το συζητήσουμε. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι άρχισαν τα βουτόλια, τα ξυλόλια, τα «δεν ξέρω εγώ τι» και έκαναν τους επιστήμονες και έβγαιναν και έλεγαν πράγματα τρελά για να μπορέσουν να αρπάξουν ψηφαλάκια πάνω σε μια τραγωδία; Ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, αυτοί όλοι. Λοιπόν αυτοί να φοβούνται, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε» συμπλήρωσε.

«Τι σενάριο, αυτό δεν είναι σενάριο, αυτό είναι ταινία τρόμου» δήλωσε απαντώντας στο εάν θα συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τόνισε: «Όχι βέβαια. Δηλαδή μας χωρίζει το θέμα το λαθρομεταναστευτικό, της εγκληματικότητας και της ασφάλειας; Ένας σοσιαλιστής αμετανόητος είναι. Ένας αμετανόητος σοσιαλιστής, ο οποίος άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Θέλει μονίμως εξαρτώμενους τους πολίτες. Εδώ είναι θέμα ότι εφτά χρόνια είχε αυτοδυναμία, είχε χρυσή ευκαιρία για να κάνει μεταρρυθμίσεις σε μία χώρα, στην οποία είχε όλο τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών για να μπορέσει να προχωρήσει σε μικρότερο κράτος, σε αξιοκρατία, στο να υπάρχει διαφάνεια, στο να υπάρχουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών, στο να αναπνεύσει ο ιδιωτικός τομέας, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, να μπορέσουν να γίνουν φοροαπαλλαγές, να γίνουν απαλλαγές γενικότερα και όχι μια άκρατη επιδοματική πολιτική. Και αυτός τι επέλεξε; Συνεχώς να φορολογεί, συνεχώς να προκαλεί μια ασφυξία, έτσι ώστε να μπορεί να εισπράττει για να μοιράζει επιδόματα. Άρα λοιπόν να συνεργαστώ με τον ψεύτη;

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, δημιουργεί ένα χάος στην καθημερινότητα. Αυτά τα διλήμματα εμένα μου τα θεωρώ ψευτοδιλήμματα. Είναι έτοιμος για συνεργασία μαζί του ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει μια χαρά έτοιμη η συνεργασία, μην ανησυχείτε και δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία. Λοιπόν, όταν ψηφίζει αυτά τα οποία φέρνει ο Μητσοτάκης, όταν κάθε φορά του δίνει το χέρι του να τον βοηθήσει, είτε είναι στο ΕΣΡ, είτε είναι στην ΑΔΑΕ, είτε είναι όταν ψηφίζει απλά εκεί, όταν πρόκειται για την τροπολογία της Κεφαλογιάννη, γενικότερα όποτε τον χρειάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Βελόπουλος ήταν πάντα εκεί. Είναι συνεταιράκια, μια χαρά θα τα καταφέρουν οι δυο τους, ούτως ή άλλως στην ίδια ατζέντα είναι» δήλωσε.

«Χαίρομαι που βγαίνουν όλα αυτά στην επιφάνεια, γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια σκάνδαλα, τα οποία δεν τα μαθαίναμε. Αλλά σιγά-σιγά όταν αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς, της δήθεν κυβέρνησης των αρίστων, οι οποίοι ευαγγελίζονταν ότι με το που έρθουν θα υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, ότι όλα θα γίνονται σωστά, ότι θα υπάρχει αξιοκρατία. Εδώ μιλάμε τώρα ότι γίνεται ένα τεράστιο φαγοπότι, και στον ΟΠΕΚΑ, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερα. Αυτό είναι μία κατάσταση η οποία συντηρείται γιατί θέλει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς να φτιάχνει δικούς του μηχανισμούς, δικούς του κομματικούς στρατούς και προφανώς όλοι αυτοί ωφελούνται μέσα από αυτό» επεσήμανε.

«Το "γαλάζιο" κυβερνάει τα τελευταία εφτά χρόνια. Άρα λοιπόν οτιδήποτε γίνεται μέσα σε αυτήν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας, προφανώς και έχουν ευθύνη. Αν δεν γνωρίζουν το τι γίνεται όσον αφορά στα επιδόματα, στο πού μοιράζονται, στο ποιοι τα παίρνουν και ποιοι τα μοιράζουν, δεν κάνουν γι’ αυτή τη θέση. Αλλά φυσικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνες και ότι όλο αυτό ήταν μια συνέχεια μιας τέτοιας τραγικής κατάστασης διαφθοράς.

Το θέμα είναι όμως ότι όταν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευαγγελιζόταν ότι όλο αυτό θα σταματήσει. Αυτό έλεγε, ότι με το που αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, αυτά όλα τελειώνουν. Ότι θα υπάρχει αξιοκρατία, θα υπάρχει διαφάνεια, ότι το ψηφιακό κράτος θα ελέγχει, ότι θα είναι μικρότερο το κράτος, άρα λοιπόν θα έχουμε μικρότερο υπουργικό σχήμα, λιγότερους μετακλητούς, και εδώ βλέπετε ότι ούτε τις ευθύνες τους αναλαμβάνουν, συνεχίζουν και μοιράζουν, συνεχίζεται να γίνεται ένα φαγοπότι, συνεχίζεται ένα τεράστιο κράτος να συντηρείται μέσα από τους δικούς μας φόρους, μέσα από τις εισφορές, μέσα από την απαράδεκτη προκαταβολή φόρου, μέσα από όλα αυτά που συνεχώς δημιουργούν μια ασφυξία στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και της μέσης οικογένειας. Και αυτό φυσικά βολεύει τον Μητσοτάκη γιατί μετά μοιράζει, αυτή είναι η κατάσταση» σημείωσε.