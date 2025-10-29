Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε με κορονοϊό – Με τηλεδιάσκεψη το Υπουργικό

0

Ο πρωθυπουργός το απόγευμα θα παραστεί με μάσκα στην εκδήλωση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε χθες το βράδυ με κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συμπτώματά του είναι πολύ ελαφρά και είναι από το πρωί στο γραφείο του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα θα παραστεί κανονικά -με μάσκα- στην εκδήλωση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα μιλήσει, καθώς είναι σε ανοικτό χώρο.

Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να ταλανίζει την πολιτική ζωή του τόπου και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του σημερινού υπουργικού συμβουλίου.

Σε αυτό θα παρουσιαστούν, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο την εξυγίανση του οργανισμού και τη διαφάνεια στις πληρωμές.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις», είχε ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, καταδεικνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να διορθώσει τα κακώς κείμενα με «οδηγό» την ψηφιοποίηση, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τη «στεγανοποίηση» που παρέχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με την τεχνογνωσία που διαθέτει.