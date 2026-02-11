Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στις 17:30.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.