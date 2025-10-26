Παραιτήθηκε ο νέος διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου – Έκανε αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Δένδια και Ομάδας Αλήθειας

0

Όσα υποστηρίζει ο ίδιος

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, μία μέρα μετά τον διορισμό του ως νέος διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, υπέβαλε την παραίτηση του, καθώς στο παρελθόν είχε κάνει αναρτήσεις υπέρ των Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, Νίκου Δένδια, αλλά και της Ομάδας Αλήθειας.

Ο πρώην διευθυντής του κ. Ανδρουλάκη που δηλώνει «αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ» στις 2 Νοεμβρίου 2020 έγραφε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Εξαιρετικός Μητσοτάκης για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Επίσης, στις 7 Απριλίου 2021 πάλι σε ανάρτηση στο Facebook, έγραφε θετικά λόγια για τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Επί τέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Μπράβο. Όσοι τρέχουν κάθε λίγο και λιγάκι για ένα μάτσο δικαιολογητικά και περιμένουν μέρες και δεν μπορούν να εισπράξουν χρήματα καταλαβαίνουν», έγραφε τότε.

Για την Ομάδα Αλήθειας στις 2 Ιουνίου 2020:

«Έχουν δίκιο τα παιδιά! Ενάντια στην αυθαιρεσία των εξετάσεων…».

Για τον Νίκο Δένδια στις 15 Απριλίου 2021:

«Συγχαρητήρια στον Δένδια, εξαιρετική παρουσία και δηλώσεις».

Ο κ. Παπαβασιλείου στην ανακοίνωση που εξέδωσε για να γνωστοποιήσει την παραίτησή του, σημείωσε ότι κατέληξε σε αυτή την απόφαση, επειδή «δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή».