ΠΑΣΟΚ: «Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας»

Στην εκτενή λίστα που παραθέτει το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί αντιπαραβολή της διαχρονικής εξέλιξης κάθε ενός από αυτά τα 135 μέτρα, μέσα από το αρχικό κείμενο του «Ελλάδα 2.0» και τα κείμενα των «αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων». Σημειώνει πως «η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την τροποποίηση ή/και απένταξή τους» και πως «το τι επακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση είναι δουλειά της να το εξηγήσει» και «όφειλε ήδη να το έχει κάνει».

«Ανησυχούμε ότι συνολικά η Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης χάνει μία μοναδική ευκαιρία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ως ένα «πρώτο προφανές πολιτικό συμπέρασμα» αναφέρει ότι «σε έναν μεγάλο αριθμό μέτρων η ελληνική κυβέρνηση αναγκάζεται να κατεβάσει τον πήχη προκειμένου να διασωθεί ό,τι μπορεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όμως «δεν εξηγεί συγκεκριμένα γιατί το κάνει σε κάθε μέτρο και ποιος ευθύνεται για αυτό» και πως «τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πράγματα τόσο για τις αιτίες των αλλαγών όσο και για το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει το σημείο που αφορά στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρει, «η ίδια η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται για πρώτη φορά να παραδέχεται ότι στο τέλος του 2025 το ύψος των προβλεπόμενων δανειακών διευκολύνσεων που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες θα είναι μειωμένο στα 9,8 δισ. ευρώ από 11,182 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι πριν λίγους μήνες. Και ότι το αντίστοιχο ύψος των δανείων στο τέλος του προγράμματος θα φτάσει στα 13,268 δισ. ευρώ από 15,428 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι τον περασμένο Ιούλιο (μείον 2,2 δισ. ευρώ περίπου)». Σχολιάζει ότι «μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο για την απώλεια πόρων η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη νέα πρόταση αναθεώρησης, φαίνεται ότι θυμήθηκε τελευταία στιγμή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (προτείνει σχετικό νέο μέτρο, το 16403 σε συνδυασμό με το 16405) στην οποία προτείνει να μεταβιβαστούν 2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λίγο πριν τη λήξη του». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει επακριβώς τι συμβαίνει και γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο πάρα πέντε για να ενεργοποιηθεί σε αυτό τον βαθμό η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Δείτε ΕΔΩ την λίστα των 135 μέτρων που δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ.