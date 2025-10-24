Κυβερνητικά στελέχη για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο Χάρης Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του, μέσα σε χρόνο ρεκόρ

0

«Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του»

Αναζωπυρώθηκε η κόντρα μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αφορμή ανακοινώσεις για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μετά τη νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, που αναφέρει πως θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτες, κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για κινήσεις του Χάρη Δούκα που δείχνουν πως «αναίρεσε τον εαυτό του».

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση Δούκα και μετά από την απάντηση που δόθηκε από το ΥΠΕΘΑ, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν: «Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για «καλή τύχη», την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά.

Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».