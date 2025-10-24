Τσουκαλάς: Κυβέρνηση παρωδία – Ο κ. Δένδιας πετάει αλλού τον «μουτζούρη», που του έριξαν

0

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κατέκρινε τη κυβέρνηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τους χειρισμούς του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Μιλώντας στο Action24 ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως «ωμά ψέματα» τα όσα λέχθηκαν νωρίτερα στην ίδια εκπομπή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και εξήγησε: «Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμούσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε από την πρώτη στιγμή αποδεχτεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή ακόμα και από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά και προανακριτική επιτροπή για να ελέγξει τυχόν ποινικές ευθύνες όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το διαβιβαστικό που συνόδευε τη δικογραφία της. Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός εξευτέλισε τους βουλευτές του εμποδίζοντας τους να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Βουλής».

Αναφερθείς στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «εμείς υποβάλαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας διότι το άρθρο 101 του Συντάγματος ορίζει ότι για τις τοπικές υποθέσεις αρμόδια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, παραβιάζει αυτήν τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε -αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται- να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου, που ανέθεσε στο υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε "καπέλο" στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία κυβέρνηση παρωδία. Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει τον "μουτζούρη" που του ρίξανε από πάνω του».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, τέλος, επισήμανε την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και σημείωσε ότι «οι παρελάσεις, και εν προκειμένω αυτή της 28ης Οκτωβρίου, αποτελούν μία συνθήκη που ενώνει του Έλληνες και ο κόσμος δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του διχασμού και της εργαλειοποίησης. Εμείς έχουμε ένα καθαρό μήνυμα: μετριοπάθεια και εθνική ενότητα».