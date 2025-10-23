Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Οι κυρώσεις θα πιέσουν τη Ρωσία – Ικανοποίηση γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις

0

«Χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα»

Την ικανοποίησή του γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές προτάσεις εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους τρία από τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα στης Συνόδου: της ευρωπαϊκής άμυνας, της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας και της στέγασης.

Επιπλέον σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στην ανάληψη κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας» και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί «στα συμπεράσματα του Αμυντικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η έννοια μιας αμυντικής Ευρώπης 360 μοιρών», κάτι που –όπως είπε– «αποτελούσε πάγια ελληνική θέση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνικές προτάσεις που έχουν κερδίσει έδαφος, επισημαίνοντας ότι «η κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να αποκτά τη δική της δυναμική» και ότι «συμπεριλαμβάνεται πλέον στον ευρωπαϊκό χάρτη της Επιτροπής».

Για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα», προσθέτοντας πως «υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας μεταξύ κρατών-μελών». Όπως σημείωσε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Αναφορικά με τη στέγαση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος» και ανέφερε χαρακτηριστικά πως «στα τέλη του έτους θα επιστραφεί ένας ολόκληρος μισθός σε όλους τους ενοικιαστές».

Τέλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυρ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως «η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος» πρόσθεσε κλείνοντας.

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Ένα από τα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη του ευρωπαϊκού συμβουλίου επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τα τρία στα οποία δίνω ιδιαίτερη σημασία.

Ένα από αυτά αφορά τα θέματα της άμυνας. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας, τα οποία αφορούν όλες ευρωπαϊκές χώρε.

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου από στα συμπεράσματα του αμυντικού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση.

Και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό χαρτί της Ευρωπαΐκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να σταθώ, είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι συστηματικές διαφοροποιήσεις οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών – μελών της ευρωπαϊκής ένωσης.

Το τρίτο θέμα το οποίο χαίρομαι γιατί συζητείται σε επίπεδο ευρωπαϊκού συμβουλίου είναι τα ζητήματα της στέγασης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ανήκε σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας.

Όμως είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς και με ποιο τρόπο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο πρέπει οι νέοι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Σημειώνεται πως η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ξεκίνησε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να εστιάσει στην παρέμβασή του, στη δημιουργία μίας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.