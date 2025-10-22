Ψηφίστηκε με 159 ψήφους η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

0

Έγινε με ονομαστική ψηφοφορία

Με 159 θετικές ψήφους έναντι 134 «κατά» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) ψηφίστηκε η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία αιτήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία έλαβε τρεις ψήφους επιπλέον της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΝΔ και ειδικότερα την υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιώργος Ασπιώτης, Χ. Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.