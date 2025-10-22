Σερβία: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή

0

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη σήμερα το πρωί μπροστά από τη Βουλή της Σερβίας και συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σε μία σκηνή ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένα άτομο εξήλθε κουτσαίνοντας, φέροντας τραύμα στο πόδι. Στην συνέχεια επενέβη η αστυνομία, αφόπλισε και συνέλαβε τον δράστη.

Κατά την διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε φωτιά στην σκηνή που επεκτάθηκε γρήγορα και σε δεύτερη σκηνή. Με την παρέμβαση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade. One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports. Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο και το μόνο στοιχείο που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ είναι ότι ο τραυματίας είναι 57 ετών.

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από τη Βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της Βουλής.