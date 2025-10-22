Αλεξάνδρα Σδούκου για Άγνωστο Στρατιώτη: Η κυβερνητική θέση είναι σαφής και ενιαία

0

«Η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο»

«Είδα λέξη προς λέξη τη δήλωση του κ. Δένδια και δεν βλέπω να λέει κάτι διαφορετικό. Αναφέρει ξεκάθαρα ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη, μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί κανείς να δει κάποια διαφοροποίηση, όταν ο ίδιος ο κ. Δένδιας έχει συνυπογράψει τη νομοθετική ρύθμιση» απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στον Alpha 98,9.

Η κ. Σδούκου σημείωσε πως «βλέπει μία δήλωση που δεν διαφέρει σε τίποτα από όσα έχουν πει μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη», επισημαίνοντας: «Αυτό θέλει λίγη προσοχή. Φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να ακούμε ότι "το ένα στέλεχος δεν χαιρέτησε το άλλο με αρκετά πλατύ χαμόγελο" και πως αυτό αποτελεί ένδειξη εσωκομματικού προβλήματος. Το παρατραβάμε λίγο νομίζω», ενώ τόνισε πως «η κυβέρνηση έχει ενιαία στάση».

Σε ερώτηση για τη χρήση της λέξης «αποστειρωμένο» στη δήλωση του κ. Δένδια, η εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε: «Όταν μιλά για "αποστείρωση", εννοεί ότι το Μνημείο υπερβαίνει τη στιγμή, υπερβαίνει την επικαιρότητα του σήμερα ή των τελευταίων μηνών ή των επόμενων μηνών. Είναι κάτι που υπερβαίνει την όποια συγκυρία. Δυστυχώς, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου το Μνημείο χρησιμοποιήθηκε από ομάδες για λόγους ξένους προς τον σκοπό του και αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι’ αυτό χρειάζεται να μπει μια τάξη».

«Ο χώρος δεν μπορεί να παραμένει αιχμάλωτος ασαφειών στις αρμοδιότητες»

Η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία έρχεται να βάλει τέλος στο ασαφές καθεστώς συναρμοδιοτήτων που επικρατούσε για δεκαετίες: «Έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παρέμενε "αιχμάλωτο" σε ένα πλέγμα αρμοδιοτήτων ανάμεσα στη Βουλή, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια και την Προεδρική Φρουρά. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένας τόσο σημαντικός χώρος με μπλεγμένες ευθύνες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα πόλωσης και να εκμεταλλευτεί συναισθηματικά φορτισμένες υποθέσεις: «Η αντιπολίτευση επιμένει να δημιουργεί συνθήκες έντασης και να εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου και όσοι εμφανίστηκαν γύρω από τον πατέρα Ρούτσι ενδιαφέρονταν πραγματικά για τη Δικαιοσύνη. Περισσότερο προσπάθησαν να φορέσουν το προσωπείο της "ευαισθησίας" για να κερδίσουν λίγες δημοσκοπικές μονάδες».

«Η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα – η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις αποφάσεις της»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αποφάσεις της Δικαιοσύνης, η κ. Σδούκου τόνισε: «Η κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη, να της προσφέρει ό,τι ζητά, αλλά όχι να σχολιάζει ή να παρεμβαίνει. Η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να σχολιάζει τη δικαστική. Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκφράζουν άποψη, αλλά υποθέτω δεν γνωρίζετε το πλήρες περιεχόμενο των δικογραφιών. Αυτό που έχει σημασία είναι το δια ταύτα: η κοινωνία περιμένει τη Δικαιοσύνη να αποδοθεί. Και θα αποδοθεί».

«Μια αντιπαράθεση χωρίς ουσία – μια αντιπολίτευση του μόνιμου όχι»

Κλείνοντας, σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Πραγματικά, δεν κατάλαβα γιατί δημιουργήθηκε αυτή η αντιπαράθεση. Προφανώς γιατί η αντιπολίτευση δεν αντέχει να αποδεχθεί ότι η κυβέρνηση λέει κάτι σωστό. Είναι μια αντιπολίτευση του μόνιμου "όχι". Ένα "όχι" στα πάντα. Ό,τι κι αν γίνει, η απάντηση είναι πάντα αρνητική. Δεν άκουσα κανέναν να λέει ότι το Μνημείο δεν είναι σημαντικό ή ότι δεν πρέπει να προστατευτεί. Ο πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα: πρόκειται για μια αντιπαλότητα χωρίς ουσία» και προσέθεσε: «Και εντάξει, από την Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα παράγωγά του το καταλαβαίνω. Αλλά η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά ακατανόητη. Φάνηκε και από τη χθεσινή δυσκολία του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή να εκφράσει μια ξεκάθαρη θέση».