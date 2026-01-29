Σδούκου για την τραγωδία στα Τρίκαλα: «Σεβασμός στα θύματα, σοβαρότητα στα στοιχεία»

0

«Όχι στην πολιτική εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου»

Ο ανθρώπινος πόνος δεν είναι προς πολιτική εκμετάλλευση, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERTnews, όπου αναφέρθηκε στην τραγωδία στα Τρίκαλα και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα εργατικά δυστυχήματα. Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε επίσης και στη χρήση στοιχείων στον πολιτικό διάλογο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας, σεβασμού στα θύματα και αποφυγής διάδοσης ψευδών εντυπώσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι «ο πόνος και ο θάνατος μας αγγίζουν όλους και, δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν πίσω», υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές απαιτείται σεβασμός και σοβαρότητα. Όπως σημείωσε, η τεχνική διερεύνηση ενός βιομηχανικού δυστυχήματος περιλαμβάνει «πολλά ζητήματα και τεχνικές λεπτομέρειες που κανένας μας δεν γνωρίζει», γι' αυτό και «πρέπει να αφήσουμε τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους».

Αναφερόμενη στη διαδικασία διερεύνησης, επισήμανε ότι θα εξεταστούν «τι έλεγχοι έγιναν, από ποιους έγιναν, αν υπήρχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ποιος ήταν ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», ώστε στο τέλος «να αποδοθούν ευθύνες και να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα, όσο πρέπει και όπως πρέπει».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ήταν κατηγορηματική απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής εργαλειοποίησης. «Τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν τον εκμεταλλεύεσαι πολιτικά», τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτό που προέχει είναι «ο σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους και η σοβαρή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο».

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες «έχει χαθεί το μέτρο» στη δημόσια συζήτηση, με τη διασπορά ψευδών αριθμών που δεν στηρίζονται σε επίσημα δεδομένα. «Επιχειρείται να καλλιεργηθεί η εικόνα ότι η χώρα μας είναι μια εργασιακή δυστοπία, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», σημείωσε.

«Τα επίσημα στοιχεία και η πραγματική εικόνα»

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα είναι συγκεκριμένα και μπορούν να προέρχονται από μία και μόνο επίσημη αρμόδια πηγή, την Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως ανέφερε, «με βάση τα επίσημα στοιχεία που αναγνωρίζει και η Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται τρίτη από το τέλος σε ό,τι αφορά τα εργατικά ατυχήματα, αν εξετάσει κανείς το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών».

Τόνισε ότι «η Επιθεώρηση Εργασίας είναι η μόνη αρμόδια και ανεξάρτητη αρχή που παρέχει επισήμως τα στοιχεία καθώς τα μετρά με συγκεκριμένη μεθοδολογία», επισημαίνοντας ότι «ο επίσημος αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται περίπου στους 47-48 ετησίως». Όπως υπογράμμισε, «παρότι είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, γι' αυτό και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα».

«Εντατικοποίηση ελέγχων και ευθύνη όλων»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέδειξε τη βελτίωση στον τομέα των ελέγχων, σημειώνοντας ότι «από το 2018 έως σήμερα οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% και τα πρόστιμα έχουν διπλασιαστεί». Παράλληλα, τόνισε ότι «οι οργανικές θέσεις έχουν κατά 90% καλυφθεί, ενώ θα ενισχυθεί και με νέες προσλήψεις».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο την Πολιτεία. «Το κράτος οφείλει να αυστηροποιεί τις διαδικασίες, να ελέγχει και να επιβάλλει κυρώσεις, αλλά υπάρχει και η ευθύνη κάθε επιχείρησης και κάθε εργοδότη, γιατί στις επιχειρήσεις αυτές δουλεύουν άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν και να βγάλουν το ψωμί τους, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναμονή πορισμάτων - Όχι πρόωρα συμπεράσματα»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι πολιτικοί μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη, πριν ολοκληρωθεί το έργο της Πυροσβεστικής, της ανακριτικής αρχής και της Δικαιοσύνης». Όπως ανέφερε, «είναι απαράδεκτο και ανήθικο να εκμεταλλεύονται κάποιοι το γεγονός και να βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα, με μόνο στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στη χώρα δεν υπάρχει νομοθεσία και έλεγχος».

«Σε αυτή τη φάση, το μόνο θεσμικά σωστό είναι να περιμένουμε τα πορίσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε να μην χαθεί ξανά ανθρώπινη ζωή», κατέληξε.