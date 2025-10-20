Στη Βουλή θα μιλήσει την Τρίτη ο πρωθυπουργός για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

0

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία - Στο υπουργείο Άμυνας η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξή του, στην ΕΛΑΣ η τήρηση της τάξης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στο υπουργείο Άμυνας η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου, στην ΕΛΑΣ η τήρηση της τάξης

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη χρήση του χώρου του "'Αγνωστου Στρατιώτη". Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Με την υπόψη τροπολογία εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (κατάληψη της επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίσης, ανατίθενται αρμοδιότητες στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και στην Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης.