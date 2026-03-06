Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Ελλάδα τα ιστορικά ντοκουμέντα της Καισαριανής

0

Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ

Στην κατοχή του ελληνικού κράτους βρίσκεται πλέον η εμβληματική συλλογή Χόιερ, η οποία περιλαμβάνει σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τον επαναπατρισμό αυτών των ιστορικών τεκμηρίων, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μνημεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας» που αποτυπώνουν τη ναζιστική θηριωδία και το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης.

Η ταχύτητα του υπουργείου Πολιτισμού προέλαβε το εμπόριο

Η απόκτηση των φωτογραφιών υπήρξε αποτέλεσμα αστραπιαίων κινήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), το οποίο παρενέβη αποτελεσματικά πριν τα ντοκουμέντα καταλήξουν σε ιδιωτικές συλλογές μέσω του διεθνούς εμπορίου αρχαιοτήτων και κειμηλίων. Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, το ΥΠΠΟ είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και την ανάδειξη αυτού του «πολύτιμου θησαυρού» στο ευρύ κοινό.

Μήνυμα ενότητας πέρα από ιδεολογίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει από τους πρώτους το υλικό, στάθηκε ιδιαίτερα στο διαχρονικό και ενωτικό μήνυμα των 200 της Καισαριανής:

Συγκίνηση και ρίγος: Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τα συναισθήματά του αντικρίζοντας τις μορφές των αγωνιστών.

Εθνική υπερηφάνεια: Τόνισε ότι η θυσία τους ξεπερνά τις κομματικές ταυτίσεις της εποχής.

Δημοκρατικό πρόσημο: Η ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα αποτελούσε τον κοινό στόχο των εκτελεσμένων.

Παράδοση αντιτύπων στους συγγενείς

Στο πλαίσιο της απόδοσης τιμής, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αντίτυπα των ιστορικών φωτογραφιών θα παραδοθούν πρωτίστως στους συγγενείς των θυμάτων. Στόχος είναι τα κειμήλια αυτά να μετατραπούν σε «συλλογικό απόκτημα», ενισχύοντας την εθνική αυτογνωσία και την κοινή μνήμη ως συνδετικό κρίκο για το μέλλον της χώρας.

«Οκτώ δεκαετίες μετά, η πατρίδα μας αντλεί διδάγματα από το παρελθόν και οικοδομεί με αυτοπεποίθηση το μέλλον της», κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η ιστορική εμπειρία μετουσιώνεται πλέον σε γόνιμο συμπέρασμα για τις επόμενες γενιές.