Γεωργιάδης: Τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η ανταπόκριση των πολιτών για ραντεβού με γιατρό μέσω «1566»

«Δεν ξέρω κανένα κράτος στο οποίο κάποιοι να οικειοποιούνται ένα εθνικό σύμβολο»

Στη μεταρρύθμιση του «1566» που δημιουργήθηκε για να κλείνουν οι ασθενείς τα ραντεβού τους με γιατρούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «Μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, είχαμε ημερησίως 40.000 τηλέφωνα. Μπορείτε να συλλάβετε το νούμερο; 17 μέρες μετά την έναρξη της νέας μεταρρύθμισης, είμαστε τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί η ανάγκη του κόσμου για ραντεβού. Έχουν κλειστεί περίπου μισό εκατομμύριο ραντεβού. Μιλάμε για συγκλονιστικά νούμερα».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αction 24, ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «1566» σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί 11.000 τηλέφωνα την ημέρα, εξαιρώ την πρώτη μέρα που ήταν 162.420 τηλέφωνα και πρόσθεσε: «Είμαι ευτυχής που μισό εκατομμύριο συμπολίτες μου κατάφεραν από μία δράση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ο Έλληνας ασθενής με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα, έχει την ευκολότερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό της αρεσκείας του στον κόσμο. Δωρεάν και γρήγορα».

Για τη διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αυτή η μεγάλη, όπως την χαρακτήρισε μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το καλοκαίρι , πέρασε στα ψιλά.

«Τις πρώτες εβδομάδες υπήρχαν αρρυθμίες και εξαρχής έλεγα ότι μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση θέλει κάποιο χρόνο να ισορροπήσει. Τώρα ακούτε φασαρία; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι λαμβάνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι τους; 34 χιλιάδες τον μήνα. 34 χιλιάδες άνθρωποι, που ή αυτοί ή οι οικογένειές τους θα πήγαιναν στην ουρά του ΕΟΠΥΥ και θα ταλαιπωρούνταν, πλέον δεν πηγαίνουν, δεν ταλαιπωρούνται και τους στέλνουμε τα φάρμακα στο σπίτι τους. Αύριο ξεκινάει στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιό μας, όπου περιλαμβάνει τροπολογία και ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, για να ξεκινήσουμε τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Μόλις κλείσει κι αυτός ο κύκλος, οι ουρές πια στον ΕΟΠΥΥ θα σβήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Τι είπε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθος έχουν όλοι οι λαοί του κόσμου, υπάρχει κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει σε άλλο κράτος ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολες στιγμές αυτού του έθνους», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την κατάθεση της ρύθμισης από την κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου.

«Είναι ένα μνημείο που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να είναι σύμβολο έθνους ή ένας χώρος που ο καθένας που αισθάνεται ότι έχει ένα δίκιο, μια διαμαρτυρία θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του προσωπικούς ή πολιτικούς σκοπούς, ή το πένθος του ή τη στενοχώρια του ή το οτιδήποτε άλλο;», αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Action 24.

«Εάν αύριο, όποιος έχει μία διαμαρτυρία πηγαίνει να γράφει τη μαρτυρία του εκεί, δεν θα έχουμε πια αυτό το μνημείο, θα έχει τελειώσει η ύπαρξή του, θα έχει τελευτήσει τον βίο του το μνημείο. Για να παραμένει, πρέπει να σεβαστούμε όλοι την ιερότητα και τον συμβολισμό του», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το ερώτημα για το τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά στο σημείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας».

«Αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια θα τον ρωτήσετε “τι σκοπό έχει το υπουργείο Άμυνας να κάνει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;"».

Στη συνέχεια, με αφορμή όσα έγιναν το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να γράφουν ξανά τα ονόματα, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τον κ. Τσίπρα που κάνει κόμμα, θα κάνει τα ίδια και πολλά χειρότερα».

«Θέλετε να συμφωνήσουμε συλλογικά ότι καταργούμε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αυτό το μετατρέπουμε σε χώρο εκάστοτε διαμαρτυρίας; Αφεντικό δεν είμαι εγώ εδώ, αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει και πει "θέλω αυτό να είναι τόπος διαμαρτυρίας", ας το κάνουμε τόπο διαμαρτυρίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Θα το διαβάσω, αν θέλω να δω την οπτική του κ. Τσίπρα επί των γεγονότων της νεότερης πολιτικής ιστορίας… αν και δεν είναι πολιτικό βιβλίο».

«Υπάρχουν πολιτικοί που μετά την αποχώρησή τους έχουν γράψει αυτοβιογραφίες και έχουν καταγράψει το πώς ήταν τα γεγονότα; Πάρα πολλοί. Είναι πολύ σύνηθες στην πολιτική ιστορία οι πρωταγωνιστές με τη λήξη της ενεργής τους δράσης να κάθονται και να γράφουν γεγονότα. Τι δεν είναι όμως σύνηθες; Το να γράφουν βιβλίο, ενώ θέλουν να ξανακάνουν κόμμα».

«Είναι άλλο πράγμα ένας πολιτικός αρχηγός επειδή αποσύρθηκε να πει τα πράγματα όπως τα έζησε για να μείνουν στην ιστορία και να μελετώνται από τους ιστορικούς του μέλλοντος και άλλο πράγμα κάποιος να κάνει προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο».

Τέλος, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Σας είχα πει ότι ο Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της δικής μας γενιάς στην επικοινωνία, αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν και την Ελλάδα ούτε το εξέλιξε και ούτε το αξιοποίησε επ’ αγαθώ. Όταν χάνει δύο φορές από τον Μητσοτάκη με συντριβή, τι να το κάνω το ταλέντο; Πριν από 2 χρόνια έχασε με 20 μονάδες διαφορά, άλλαξε τώρα ο λαός;».