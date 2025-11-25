Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το βιβλίο του στον Άδωνι Γεωργιάδη – «Η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες»

0

Για τη «δωρεάν διαφήμιση που του έχει κάνει» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός

Τη δική του απάντηση έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός έγραφε αφιέρωση σε αντίτυπο του βιβλίου του και χρησιμοποίησε τη φράση «το λιγουρεύεσαι;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με ένα δικό του βίντεο, στο οποίο λέει πως «ως γνήσιος βιβλιοπώλης» ανταποδίδει με ένα δικό του βιβλίο, το «Ρώμη», ένα βιβλίο ιστορίας.

«Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση…», λέει με νόημα ο Άδωνις Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη». «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας».

Αλέξη μου, εγώ, ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας που παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση…

«Το λιγουρεύεσαι;»

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχεις κάνει». Με αυτή τη σαρκαστική αφιέρωση ο Αλέξης Τσίπρας συνοδεύει το αντίτυπο του νέου του βιβλίου «Ιθάκη» που έστειλε στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλιστα με χιούμορ ο πρώην πρωθυπουργός, σε ένα άλλο σημείο του βίντεο που ανέβασε στα social τρολάρει τον Άδωνι Γεωργιάδη την ώρα που κρατά το βιβλίο του και ρωτά: «Το λιγουρεύεσαι;».

